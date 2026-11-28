يكثّف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، جهوده لحشد الناخبين اليساريين في اللحظات الأخيرة قبل الانتخابات العامة، المقررة الأحد، في محاولة لقلب تقدم منافسه زعيم حزب الشعب ألبرتو نونييث فييخو، مستندًا إلى رهانه على ارتفاع نسبة المشاركة، التي شكلت تاريخياً عاملاً يصب في مصلحة الاشتراكيين.

وقال سانشيز، أمام حشد من أنصاره في مدريد: "صوّتوا، صوّتوا، صوّتوا، حتى نتمكن من الفوز والمضي قدماً في الحكم لأربع سنوات أخرى"، محذراً من أن وصول تحالف يمين الوسط واليمين المتطرف إلى السلطة قد يهدد الحقوق الاجتماعية، مطالباً مؤيديه بتكثيف التعبئة الانتخابية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويراهن سانشيز، المعروف بقدرته على العودة إلى الواجهة السياسية رغم الانتكاسات، على استنهاض الناخبين اليساريين في الأيام الأخيرة قبل الاقتراع، معتمداً على تقديم صورة أكثر قرباً من المواطنين وإبراز جانبه الشخصي، تحت شعار حملته "قوة الشعب"، وفق "بلومبرج".

وامتدت استراتيجية سانشيز خلال الحملة الانتخابية إلى الظهور في برامج تلفزيونية ترفيهية، والحديث عن حياته الشخصية، بجانب إجراء مقابلات مع مجلة متخصصة في أخبار المشاهير، وصحيفة رياضية واسعة الانتشار.

ويحاول رئيس الوزراء الإسباني تكرار تجربة انتخابات 2023، حين ساهمت التعبئة المتأخرة للناخبين في تحقيق الاشتراكيين نتيجة أفضل بكثير مما توقعته استطلاعات الرأي؛ ما مكّنه لاحقاً من تشكيل ائتلاف حكومي مع أحزاب أخرى.

الرهان على المشاركة المكثفة

ويعزز سانشيز هذا الرهان في الانتخابات الحالية، مستندًا إلى أن ارتفاع نسبة المشاركة كان تاريخيًا عاملًا يصب في مصلحة الحزب الاشتراكي؛ فمنذ عام 1977، شهدت إسبانيا ثماني انتخابات تجاوزت فيها المشاركة 70%، فاز الاشتراكيون بست منها، مقابل فوز واحد لحزب الشعب، وفوز آخر لحزب لم يعد موجوداً.

في المقابل، تسعى أحزاب المعارضة إلى تصوير سانشيز باعتباره زعيماً ضعيف الكفاءة في إدارة شئون البلاد، متهمة حكومته بالفساد وسوء الإدارة.

وكرر ألبرتو نونيز فييخو، زعيم حزب الشعب المعارض (يمين الوسط)، تأكيده على أن إسبانيا تحتاج إلى قيادة قادرة على إدارة الخدمات العامة، كما أثار تساؤلات بشأن حسابات الحكومة المالية.

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي المنشورة في 23 نوفمبر، قبل بدء فترة الصمت الانتخابي المفروضة قانوناً، تقلص الفجوة بين سانشيز وفييخو، لكنها رجحت في الوقت نفسه حصول حزب الشعب وحزب "فوكس" اليميني المتطرف، على عدد مقاعد يفوق بكثير ما قد يحصده الاشتراكيون وحلفاؤهم في البرلمان.

وقال فييخو خلال تجمعه الانتخابي الأخير، الجمعة: "أقول لكم إننا سنفعلها هذه المرة؛ لن نفوز فحسب، بل سنحكم أيضاً"، مضيفاً أن الحكم يعني الإدارة، وأنه أمضى حياته يستعد لهذه اللحظة، مع إقراره بأن الحكومة المقبلة ستواجه تحديات كبيرة وأعمالاً كثيرة يتعين إنجازها.

ويحظر القانون الإسباني نشر استطلاعات الرأي خلال الأيام الخمسة الأخيرة التي تسبق الانتخابات، ما يجعل الاثنين آخر يوم يمكن فيه نشر نتائج الاستطلاعات، رغم إمكانية استمرار عمليات قياس توجهات الناخبين.

حزب الشعب وفوكس

وفي انتخابات عام 2023، أخفق "حزب الشعب" و"فوكس" بفارق 4 مقاعد فقط عن بلوغ الأغلبية البرلمانية.

ورغم أن الحزبين لم يعلنا رسمياً أنهما سيشكلان حكومة مشتركة إذا سمحت النتائج بذلك، فإنهما يحكمان معاً بالفعل في 4 مناطق إسبانية، وأشارا إلى إمكانية التعاون على المستوى الوطني.

في المقابل، يراهن سانشيز على تكرار سيناريو انتخابات 2023، عندما نجح في حشد أعداد كبيرة من الناخبين خلال الأسبوع الأخير قبل الاقتراع وتجاوز توقعات منافسيه.

كما يراهن رئيس الوزراء على إمكانية إنهاء الانتخابات في المركز الأول، حتى إذا لم يتمكن بعد ذلك من جمع الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.