توجه ملايين الناخبين في تايوان إلى صناديق الاقتراع، السبت، لاختيار رؤساء البلديات ومسئولي المقاطعات في انتخابات محلية يُتوقع أن تعيد رسم ملامح المشهد السياسي في الجزيرة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2028، وفق "بلومبرج".

ويحق لنحو 19.6 مليون ناخب التصويت لاختيار المسئولين في 22 مدينة ومقاطعة، إلى جانب أكثر من 11 ألف منصب محلي آخر، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي "منتصف ليل الجمعة بتوقيت جرينتش"، ويستمر حتى الرابعة عصراً "الثامنة صباحاً بتوقيت جرينتش"، على أن تظهر النتائج الأولية مساء السبت.

• اختبار للحزب الحاكم

وتشكل الانتخابات اختباراً لشعبية الرئيس لاي تشينج تي وحزبه الديمقراطي التقدمي، وما إذا كان بإمكانه ترجمة فوزه بثلاثة انتخابات رئاسية متتالية إلى مكاسب على المستوى المحلي، حيث يتمتع حزب "الكومينتانج" المعارض، المعروف بتأييده إقامة علاقات أكثر تقارباً مع الصين، بنفوذ تقليدي أكبر.

وفي المقابل، قد تعيد النتائج ترتيب المنافسة داخل حزب "الكومينتانج" بشأن الشخصيات التي يمكن أن تنافس لاي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي منافسة تتابعها بكين عن كثب، وفق "بلومبرج".

وقال يان وي تينج، الباحث المساعد في معهد "أكاديميا سينيكا" في تايبيه، إن أداءً ضعيفاً لحزب "الكومينتانج" سيؤثر بالتأكيد في حسابات بكين خلال المرحلة المقبلة، وقد يدفع الحزب إلى تعديل نهجه في البرلمان والاقتراب أكثر من الوسط السياسي.

• تايبيه في قلب المنافسة

وتحظى انتخابات العاصمة تايبيه باهتمام خاص، إذ يسعى الحزب الديمقراطي التقدمي إلى الفوز بمنصب رئيس البلدية للمرة الأولى منذ عام 1994، في سباق يتنافس فيه مرشحه، بيوما شين، مع رئيس البلدية الحالي، تشيانج وان آن، المنتمي إلى حزب "الكومينتانج".

ويُنظر إلى المنافسة بين المرشحين باعتبارها اختباراً لشخصيتين قد تلعبان دوراً في السباق الرئاسي المقبل، خصوصاً أن أربعة من أصل خمسة رؤساء لتايوان جرى انتخابهم مباشرة سبق أن تولوا مناصب رؤساء بلديات، من بينهم ثلاثة قادوا العاصمة تايبيه.

واشتدت الحملات الانتخابية في الساعات الأخيرة قبل التصويت، بعدما ألغى شين تجمعاً انتخابياً حضورياً؛ بسبب خلاف بشأن استخدام الطرق، واستعاض عنه ببث مباشر عبر الإنترنت استقطب أكثر من 500 ألف مشاهد.

وسجل نحو 400 مقهى ومكتبة وكنيسة، وحتى صالون تجميل، بث الفعالية، فيما تشكلت طوابير أمام بعض الأماكن لمتابعتها.

وقال أحد المشاركين في متابعة البث لـ"بلومبرج"، إن شين نجح في جعل الانتخابات أكثر حيوية ومتعة، وتحفيز للكثيرين على إنتاج محتوى خاص، وتنظيم أنشطة بصورة تلقائية.

ويُعد شين من أبرز الأصوات المناهضة للصين، وقد فرضت بكين عقوبات عليه، كما يواجه اتهامات صينية بالانفصالية. وتعرضت حملته، حسبما أُعلن، لهجوم إلكتروني، فيما قال إنه يرتدي سترة واقية من الرصاص خلال تنقلاته خارج البلاد، واستخدم سيارة مزودة بدروع مضادة للرصاص خلال حملته الانتخابية.

أما تشيانج وان آن، فقد ركز في حملته على إنجازاته الاقتصادية وجذب الاستثمارات، بما في ذلك مشروع شركة "إنفيديا" لإنشاء مقر إقليمي لها في تايبيه، متعهداً بتحويل العاصمة إلى مركز رئيسي للذكاء الاصطناعي والقطاع المالي.

وتشيانج، الذي درس ومارس المحاماة في الولايات المتحدة، يُقال إنه حفيد الزعيم الصيني السابق تشيانج كاي شيك، الذي خسر الحرب الأهلية الصينية أمام الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونج، وفر إلى تايوان مع بقايا حكومة جمهورية الصين.

• الصين تراقب النتائج

وتكتسب الانتخابات أهمية تتجاوز المنافسة المحلية، في ظل تأثير نتائجها المحتمل على العلاقات بين تايوان والصين، إذ ترى بكين في حزب "الكومينتانج" طرفاً أكثر استعداداً لتطوير العلاقات عبر مضيق تايوان، بينما ترفض التعامل مع الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تعتبره ميالاً إلى الاستقلال.

وكانت رئيسة حزب "الكومينتانج"، تشينج لي وون، التي التقت الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت سابق من العام، غابت عن تجمع تشيانج الانتخابي، بسبب ما وصفه الأخير بضيق الوقت.

وتراقب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية أيضاً نتائج التصويت، بحثاً عن مؤشرات بشأن اتجاه السياسة التايوانية والعلاقات مع الصين خلال السنوات المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه أسهم شركات التكنولوجيا التايوانية لضغوط، وسط تساؤلات بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الرقائق الإلكترونية المصنعة في الجزيرة.

وبحسب بيانات جمعتها "بلومبرج"، باع المستثمرون الأجانب أسهماً تايوانية بقيمة صافية بلغت نحو تريليون دولار تايواني، ما يعادل 30.4 مليار دولار، خلال نوفمبر الجاري، في مسار قد يقود إلى تسجيل أكبر صافي تخارج شهري من السوق على الإطلاق.

وقالت "بلومبرج"، إن الأنظار ستتركز على انتخابات رؤساء البلديات في المدن الست الكبرى، ومنها تايبيه وتايشونج، وكاوهسيونج، باعتبار أن نتائجها تمثل مؤشراً مهماً على اتجاه الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت أن تولي حزب "الكومينتانج" الحكم يُنظر إليه تاريخياً باعتباره أقل خطورة على العلاقات عبر مضيق تايوان، ما قد يخفف المخاطر الجيوسياسية على الأسواق.

• قضايا المعيشة والذكاء الاصطناعي

ورغم الأهمية السياسية للانتخابات، فإن القضايا المحلية، مثل الازدحام المروري وسلامة الغذاء ورعاية الأطفال وتكاليف المعيشة، تتصدر اهتمامات قطاعات واسعة من الناخبين.

وقال أوستن وانج، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة نيفادا في لاس فيجاس، إن العلاقات مع الصين لم تكن محوراً رئيسياً في انتخابات 2018 و2022 المحليتين، مرجحاً أن يركز الناخبون هذه المرة أيضاً على الخدمات والقضايا اليومية.

ويتنافس الحزبان كذلك على أصوات المستقلين الذين لا يعلنون انتماءهم إلى حزب بعينه، وتقدر نسبتهم بنحو 30 إلى 40% من الناخبين، ما يجعلهم أكبر الكتل الانتخابية وأسرعها نمواً.

وفي الانتخابات السابقة في عام 2022، فاز حزب "الكومينتانج" بـ14 من أصل 22 مدينة ومقاطعة، مقابل خمس مناطق للحزب الديمقراطي التقدمي، مستفيداً من شبكاته الشعبية الممتدة منذ عقود.

ويسعى الحزب الحاكم هذه المرة إلى انتزاع السيطرة على مدينة تايبيه الجديدة، الأكثر اكتظاظاً بالسكان، بعدما خسرها بفارق يقارب 25 نقطة مئوية في الانتخابات السابقة، فيما يدافع عن معقله التقليدي في كاوهسيونج.

وتجري بالتزامن مع الانتخابات المحلية عملية تصويت على استفتاء وطني بشأن إعادة تشغيل الطاقة النووية، بعدما كانت الحكومة قد أغلقت محطات نووية، لكنها تدرس حالياً خططاً لإعادة تشغيل بعضها.

• مخاوف من تدخل صيني

وحذرت السلطات التايوانية من محاولات صينية للتأثير في الانتخابات، تشمل استخدام مقاطع فيديو مزيفة مولدة بالذكاء الاصطناعي، وحملات تضليل إلكتروني، وتمويلاً غير مشروع، وهجمات سيبرانية.

وللحد من التلاعب وضمان شفافية العملية الانتخابية، يتعين على الناخبين الإدلاء بأصواتهم حضورياً في الدوائر المسجلين فيها، فيما يجري فرز الأصوات علناً.

وشهدت الجزيرة حركة عودة لافتة للتصويت، إذ نفدت تذاكر القطارات المتجهة من تايبيه إلى جنوب الجزيرة مساء الجمعة وصباح السبت، ما دفع شركة السكك الحديدية عالية السرعة إلى إضافة عشرات الرحلات، مع تطبيق إجراءات لتنظيم الحشود في محطتين.