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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

وصرَّح المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي «بأن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخًا طوافًا (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض».

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متبادل، إذ كثف طيران التحالف خلال الأيام الماضية غاراته الجوية على مواقع للحوثيين في مناطق يمنية عدة، فيما ردت الجماعة بإعلان استهداف مواقع ومنشآت في السعودية، بينها مصفاة جازان وميناءا جدة وجازان.