تسعى أوكرانيا إلى توسيع تعاونها الدفاعي مع الدول الأوروبية، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبتها في مواجهة الطائرات المسيرة الروسية، في وقت تتجه فيه كييف إلى بناء شراكات لإنتاج هذه الطائرات وتطوير تقنيات التصدي لها بالتعاون مع شركات ومؤسسات دفاعية دولية.

وقال موقع "دويتشه فيله" الألماني، في تقرير نشره مؤخرا، إن أوكرانيا أصبحت شريكا مهما للدول الأوروبية في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة، إذ تجمع الشراكات الجديدة بين الخبرة العسكرية الأوكرانية والقدرات الصناعية والتمويلية للدول الأوروبية.

وجاءت ألمانيا في مقدمة هذه الشراكات، بعدما أعلنت عن تعاون جديد مع أوكرانيا لإنتاج طائرات مسيرة استطلاعية من طراز "بابكا" داخل الأراضي الألمانية، باستثمارات تبلغ نحو 34 مليون يورو.

ويشارك في المشروع كل من شركة "وينجكوبتر" الألمانية وشركة "شادو فلايتك" الأوكرانية، اللتين أسستا مشروعا مشتركا لتصنيع هذه الطائرات.

تحالفات أوروبية لتطوير الطائرات المسَيرة

وأوضح التقرير أن الاتفاق الألماني ليس الأول من نوعه؛ إذ أطلق الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في يوليو 2026 تحالفا مشتركا للطائرات المسَيرة، يركز على تطوير التكنولوجيا والإنتاج الصناعي وسلاسل الإمداد وأنظمة التصدي للطائرات المعادية.

ويهدف التحالف إلى الجمع بين التكنولوجيا الأوكرانية التي جرى اختبارها في ساحات القتال والقدرات التصنيعية الأوروبية، بما يعزز القدرات الدفاعية للجانبين.

كما أبرمت كييف اتفاقات ثنائية طويلة الأجل مع 11 دولة ضمن اتفاقيات التعاون في مجال الطائرات المسيرة، تشمل هولندا والنرويج وفنلندا ودول البلطيق، إلى جانب قطر والسعودية والإمارات، فيما تجري مفاوضات مع دول أخرى لتوسيع نطاق التعاون.

وتشمل هذه الشراكات إنتاج الطائرات المسيرة بصورة مشتركة، وتبادل الخبرات العسكرية، والتعاون في مجالات الاستطلاع والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني، إلى جانب تدريب القوات العسكرية.

حرب أوكرانيا سر تطور صناعة المسَيرات

وأشار "دويتشه فيله" إلى أن صناعة الطائرات المسَيرة الأوكرانية شهدت نموا سريعا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بعدما كانت قدرات الإنتاج المحلي محدودة قبل الحرب.

وارتفع عدد نماذج الطائرات المسيرة المعتمدة لدى الدولة من سبعة نماذج قبل الحرب إلى 67 نموذجا في عام 2023، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع نحو 200 شركة بحلول مطلع عام 2024.

ونقل التقرير عن خبير الأمن الألماني نيكو لانجه أن قوة الصناعة الأوكرانية لا تقتصر على الخبرة العسكرية، بل تستند أيضا إلى وجود مهندسين مؤهلين ومستوى متقدم من التعليم العلمي وقطاع قوي لتطوير البرمجيات.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الأوكرانية الصادرة في يونيو 2026، فإن الطائرات المصنعة محليا تمثل نحو 95% من الطائرات المسيرة التي تحصل عليها القوات المسلحة الأوكرانية.

تقليل الاعتماد على المكونات الصينية

ورغم التوسع الكبير في الإنتاج، تواجه الصناعة الأوكرانية تحديات تتعلق بتوفير المكونات الأساسية، مثل المحركات والرقائق الإلكترونية والكاميرات، التي اعتمدت في السابق بدرجة كبيرة على الواردات الصينية.

وأوضح التقرير أن نحو 90% من مكونات الطائرات المسيرة الأوكرانية كانت تأتي من الصين في مطلع عام 2024، لكن نسبة المكونات المستوردة مباشرة من الصين تراجعت إلى نحو 28% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مع توسع التعاون الصناعي مع الشركاء الدوليين.

كما تستفيد أوكرانيا من نقل جزء من عمليات الإنتاج إلى الدول الأوروبية، بما يوفر حماية أكبر للمنشآت الصناعية من الهجمات الروسية، ويساعدها في الوصول إلى سلاسل إمداد ومكونات يصعب توفيرها محليا.

وفي المقابل، تقدم الدول الشريكة التمويل والقدرات الصناعية، بينما توفر كييف التكنولوجيا والخبرات التي اكتسبتها خلال الحرب.

ويرى التقرير أن هذه الشراكات لا تقتصر على تلبية الاحتياجات العسكرية الحالية، بل تمثل فرصة لأوكرانيا لتعزيز موقعها داخل صناعة الدفاع الأوروبية والاندماج بصورة أكبر في منظومة الأمن الأوروبية.