واصل فريق طرابزون سبور التركي تحضيراته لمواجهة جوزتيبي، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري التركي الممتاز لموسم 2026-2027، بمشاركة النجم المصري محمد صلاح.

وأدى لاعبو طرابزون سبور مرانًا جماعيًا ظهر اليوم، تحت قيادة المدير الفني توماس رايس، ضمن البرنامج الإعدادي للمباراة التي تقام خارج ملعب الفريق.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى خوض مباريات مصغرة وتنفيذ تدريبات تكتيكية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير غدًا، قبل التوجه لمواجهة جوزتيبي، في إطار سعيه لمواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة.

وعلى جانب آخر، لفت محمد صلاح الأنظار مؤخرًا بعدما حصل على بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على حكم مباراة طرابزون سبور أمام سسكا صوفيا البلغاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي.

وذكر موقع «61saat» التركي أن النجم المصري حصل على ثلاث بطاقات صفراء بقميص طرابزون سبور خلال موسم 2026-2027، وذلك قبل نهاية النصف الأول من الموسم، في واقعة غير معتادة بمسيرته، إذ لم يسبق له الحصول على أكثر من بطاقتين صفراوين خلال موسم واحد.