- القارة تحتاج إلى بنك أكثر فاعلية وصندوق استثماري قاري

- جذب الاستثمارات للأسواق الإفريقية يتطلب توفير آليات لضمان مخاطر الاستثمار والصادرات

- التمويل الميسر طويل الأجل قد يواجه تحديات خلال المرحلة المقبلة

قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية بلغ نحو 9.7 مليار دولار، من بينها 7.8 مليار دولار صادرات مصرية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس وجود فرص كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول القارة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التخطيط في جلسة بعنوان «خارطة طريق 2027: نحو السيادة المالية وأمن الطاقة واستدامة النمو الاقتصادي في إفريقيا»، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى «الأهرام إبدو» الاقتصادي الإفريقي «InoVesTri 2026»، تحت عنوان «الاقتصاد الإفريقي من مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية إلى ترسيخ السيادة»، اليوم السبت.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في التكامل الإقليمي، وتعزيز سياسات الاستثمار والتجارة، باعتبارها من الركائز الأساسية لدعم معدلات النمو والتنمية، ليس في مصر فقط، وإنما في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

وأوضح وزير التخطيط، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة يسودها عدم اليقين؛ ما يفرض تحديات على سياسات النمو والتنمية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الضغوط المرتبطة بأسواق الطاقة وأسعارها، لافتًا إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي.

وأشار إلى أن مصر تنظر إلى أفريقيا باعتبارها جزءًا من محيطها الإقليمي، وأن التحديات التي تواجه القارة تمثل جزءًا من التحديات التي تواجه مصر، مؤكدًا أهمية وجود إطار موحد للتنسيق بشأن آليات تمويل التنمية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة.

وأضاف أن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا كبيرة، خاصة في ظل ما تتمتع به من موارد طبيعية وثروات معدنية، من بينها المعادن النادرة، موضحًا أن التركيز على الموارد الإفريقية شهد تحولًا من الاعتماد على الإمكانات الزراعية والأراضي الخصبة وموارد المياه إلى الاهتمام المتزايد بالمعادن النادرة.

وشدد رستم، على أهمية تعظيم القيمة المضافة للموارد الإفريقية، بدلًا من الاعتماد على القارة كمصدر للمواد الخام فقط، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة.

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار، أكد أن جذب الاستثمارات إلى الأسواق الإفريقية يتطلب توفير آليات لضمان مخاطر الاستثمار، إلى جانب ضمان مخاطر الصادرات؛ بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدول الإفريقية ويشجع المستثمرين على نقل رؤوس الأموال والتوسع في الأسواق المختلفة داخل القارة.

ولفت إلى أن التمويل الميسر طويل الأجل والمؤسسات التمويلية التنموية قد تواجه تحديات خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يستدعي البحث عن بدائل تمويلية، من بينها تعزيز التكامل بين أسواق المال الأفريقية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال بين الدول، بما يدعم تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية.

وأضاف أن إفريقيا تحتاج إلى بنك أكثر فاعلية وصندوق استثماري قاري؛ بما يسهم في توفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات وأفكارًا مطروحة في هذا الاتجاه، إلا أن نجاحها يتطلب توافر الإرادة السياسية والثقة المتبادلة، إلى جانب وجود إطار واضح لضمان مخاطر الاستثمار.

وأكد وزير التخطيط، أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA» من خلال إطار منظم، بما يتيح الاستفادة من فرص التجارة البينية وتعزيز حركة السلع والاستثمارات بين دول القارة.