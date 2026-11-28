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رفضت محكمة دولية مختصة بالفصل في المنازعات البحرية، اليوم السبت، مسعى الأرجنتين لوقف التنقيب مؤقتًا عن النفط قبالة جزر فوكلاند القريبة الخاضعة للسيطرة البريطانية.

وفي جلسة استماع خاصة عُقدت بمدينة هامبورج الألمانية، صوّتت المحكمة الدولية لقانون البحار بأغلبية 18 صوتًا مقابل 3 ضد طلب الأرجنتين وقف أعمال الحفر في مشروع "سي لايون" النفطي البحري الواقع في مياه جزر فوكلاند.

وسعى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى عرقلة خطط التنقيب عن النفط قرب الإقليم البريطاني الصغير الذي يقطنه نحو 3500 نسمة، ويقع على بُعد نحو 300 ميل (480 كيلومترًا) شرق الساحل الجنوبي الشرقي للأرجنتين.

ودفع الرئيس بأن هذه العملية المشتركة بين بريطانيا وإسرائيل تمثل "خطرًا واضحًا وقائمًا" على مطالبات بلاده بالسيادة على الجزر.

وأفادت المملكة المتحدة بأن أعمال الحفر في الحقل، الذي يبعد نحو 220 كيلومترًا (140 ميلًا) شمال الجزر، لن تبدأ قبل مارس المقبل، على أن ينطلق الإنتاج بعد ذلك بعام.

وتعدّ الأرجنتين المشروع استغلالًا غير قانوني للموارد في مياه تطالب بها لنفسها.

وعقب صدور الحكم، يُتوقع أن تمضي شركتا "روك هوبر إكسبلوريشن" ونافيتاس بتروليوم" قدماً في تنفيذ الخطة بموجب تراخيص منحتها حكومة جزر فوكلاند وتحظى بدعم من بريطانيا.

وأعاد الخلاف حول التنقيب المرتقب إلى الأذهان ذكريات الحرب المريرة التي خاضتها البلدان قبل 44 عامًا.

وتُعد جزر فوكلاند، التي تطلق عليها الأرجنتين اسم "مالفيناس"، إقليمًا بريطانيًا ما وراء البحار منذ عام 1833.