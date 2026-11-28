قال مسئول إن سبعة اشخاص قتلوا وأصيب 97 آخرون في انفجار بشرق أفغانستان.

وقال مدير الثقافة والإعلام في إقليم كونار شرق أفغانستان، إن انفجارا وقع في مدرسة في الولاية اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 90 شخصا، مضيفا أن الحادث وقع نتيجة انفجار بمستودع متفجرات في منطقة مجاورة للمدرسة.

وأضاف سميع الحق بيان أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار في المدرسة الواقعة على ضواحي العاصمة الإقليمية، أسد آباد، وقع بسبب الإهمال في مستودع يحوي متفجرات تابع لشركات تعدين. وتابع أنه يجرى تحقيق في الحادث.