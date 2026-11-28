وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، موفدًا من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، للقاء المسئولين في الجمهورية الإسلامية.

وبحسب موقع «شفق نيوز»، تأتي هذه الزيارة مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية مؤخرًا المتمثلة بإغلاق المنافذ الحدودية البرية الدولية مع إيران، لأسباب أمنية باستثناء منفذين، مما أثار استياء الحكومة الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت دعا محمد مخبر، مستشار ومساعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الحكومة العراقية إلى توخي الحذر في ملف الحدود، محذرًا إياها من التحول إلى «أداة» لتنفيذ سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مخبر في تدوينة على منصة «إكس»، تعليقًا على إجراءات حدودية اتخذتها الحكومة العراقية مؤخرًا، إن «وحدة المصير مع دول الجوار تمثل مبدأ أساسيًا في سياستنا الخارجية».

وأضاف أن «إيران وقفت بكل قوتها إلى جانب الشعب العراقي في أصعب الظروف وأثبتت صداقتها له»، بحسب تعبيره.

وأعرب ترامب، أمس الجمعة، عن دعمه لجهود رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي في بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، وإيقاف عمليات تهريب النفط العراقي.

وأكد ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» على دعم جهود الزيدي أيضًا في «إنهاء الفساد، وإخضاع جميع الأسلحة للسيطرة الحصرية للدولة، وبناء عراق موحد ومزدهر وقوي، يتخذ قراراته السياسية بنفسه».