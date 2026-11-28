يستعد مئات آلاف النازحين في قطاع غزة لاستقبال منخفض جوي جديد، وسط مخاوف من أن تتحول الأمطار المتوقعة إلى مأساة جديدة لعائلات فقدت منازلها ولم تجد بديلًا يحميها من قسوة الشتاء.

ومع اقتراب المنخفض، تتجدد المخاوف على حياة أكثر من 1.3 مليون فلسطيني يواجهون فصل الشتاء في ظروف إيواء قاسية، بينما تشير التوقعات الجوية إلى أن قطاع غزة سيكون من المناطق المرشحة لاستقبال كميات وفيرة من الأمطار، في وقت لا تزال فيه الخيام المتهالكة ومراكز الإيواء عاجزة عن توفير الحماية للنازحين.

- عدة أيام

وبحسب وكالة «شهاب»، تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على مناطق متفرقة من فلسطين اعتبارًا من مساء وليلة الاثنين، على أن تتراجع فرص هطول الأمطار بشكل كبير الثلاثاء، قبل أن تتعمق كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي اعتبارًا من الأربعاء، ويستمر تأثيرها حتى بداية الأسبوع المقبل.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي، إن الملامح العامة للنظام الجوي المرتقب بدأت تتضح وتستقر، موضحًا أن تأثير الحالة سيمتد عدة أيام، دون أن تكون الأمطار متواصلة طوال هذه الفترة، إذ ستتخللها فترات تتراجع أو تتوقف خلالها الهطولات، لا سيما في وسط وجنوب الضفة الغربية، قبل أن تعاود الهطول مجددًا.

وأوضح أن السواحل والسهول الشمالية والوسطى، وصولًا إلى قطاع غزة، إضافة إلى المناطق الغربية من محافظات الضفة الغربية، ستكون الأكثر استفادة من الحالة المطرية، مع توقعات بهطول كميات أفضل من الأمطار، لافتًا إلى أن القطاع من المناطق المرشحة لاستقبال كميات وفيرة، الأمر الذي يستدعي الاستعداد لغزارة الهطولات وتراكم المياه.

على الأرض، لا يملك النازحون في غزة خيارات تقيهم تداعيات المنخفض؛ فمئات آلاف العائلات تقيم في خيام لا توفر الحد الأدنى من الحماية، بعدما دمرت حرب الإبادة منازلها، فيما تنتظر أخرى داخل مبانٍ متضررة وآيلة للسقوط، لا تقل خطورة عن الخيام مع اشتداد الأمطار والرياح.

وحذّر الدفاع المدني في قطاع غزة من أن المنخفض المرتقب ينذر بكارثة إنسانية جديدة، في ظل وجود أكثر من 1.3 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف إيواء صعبة، موضحًا أن نحو 65% من سكان القطاع يقيمون في خيام غير صالحة للسكن.

وأشار إلى أن عدد الخيام المتهالكة يقدّر بنحو 200 ألف خيمة، إلى جانب قرابة ألف مركز إيواء معرضة لخطر الغرق، محذرًا من أن المباني المتضررة والآيلة للسقوط، التي لا تزال تئوي عائلات نازحة، تشكل خطرًا إضافيًا على حياة قاطنيها.

- ضعف الاستجابة

ولا تتوقف المخاوف عند احتمال غرق الخيام وتلف ما تبقى من مقتنيات النازحين، إذ تبرز مخاطر تراكم مياه الأمطار في مناطق الإيواء، وعجز الطواقم المختصة عن التعامل مع تداعياتها في ظل النقص الحاد في المعدات والإمكانات.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن طواقم الإنقاذ تواجه نقصًا حادًا في الوقود والزيوت والإطارات والبطاريات وقطع الغيار، فضلًا عن نقص مركبات التدخل السريع ومضخات المياه، ما يحد من قدرتها على الاستجابة للبلاغات والتعامل مع آثار المنخفض المرتقب.

ودعا بصل، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية إلى التحرك قبل وصول المنخفض، وتوفير خيام بديلة صالحة للإيواء، ومستلزمات تحمي النازحين من الأمطار والبرد، إلى جانب دعم البلديات والدفاع المدني بالمعدات والإمكانات اللازمة لمواجهة الظروف الجوية.

ومع اقتراب المنخفض، تتصاعد التحذيرات الفلسطينية من تكرار مشاهد معاناة النازحين، في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء، وغياب البدائل التي يمكن أن تحمي العائلات من الأمطار والبرد.

- مواجهة الكارثة

وحذّرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن النازحين، ولا سيما المقيمين في الخيام، سيواجهون مجددًا تداعيات الظروف الجوية القاسية.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن العالم لا يزال يكتفي بالاستنكار والشجب وإصدار البيانات والتصريحات، دون اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة الكارثة، مضيفًا أن مشاهد معاناة الفلسطينيين في الخيام ستظل وصمة عار في جبين الإنسانية والعالم الحر.

ودعا قاسم الجامعة العربية والجهات الدولية الفاعلة إلى تجاوز الشجب الإعلامي والتحرك الفعلي لفك الحصار عن قطاع غزة، مع دخول فصل الشتاء وتزايد المخاطر التي تهدد حياة النازحين.

كما حمّلت الحركة الاحتلال الإسرائيلي و«مجلس السلام» المسئولية عن تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، فيما تتواصل نداءات الاستغاثة الموجهة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، للتدخل وتوفير مستلزمات الإيواء والحماية من البرد والأمطار.

وفي مؤشر على حجم النقص في مستلزمات الإيواء، سبق أن أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 150 ألف خيمة مخصصة للنازحين لا تزال عالقة خارج قطاع غزة، بانتظار موافقة الاحتلال على إدخالها، بينما يقترب منخفض جوي جديد من القطاع الذي يفتقر فيه مئات آلاف النازحين إلى مأوى يحميهم من الأمطار.

ومع اقتراب موعد المنخفض، لا ينتظر النازحون في غزة مجرد أيام ماطرة، بل يواجهون تهديدًا جديدًا في خيام لا تصمد أمام الشتاء، وسط نقص في وسائل الإيواء ومعدات الإنقاذ، وغياب أي ضمانات تحول دون تحول الأمطار المتوقعة إلى كارثة أخرى تطال العائلات وأطفالها.