قال سفير باكستان لدى روسيا فيصل نياز ترمذي إن التحضيرات لبرنامج زيارة رئيس الوزراء شبهاز شريف لموسكو بعد غد الاثنين وصلت إلى مرحلتها النهائية.

وبحسب ما أورده موقع" آر تي عربية" الروسي اليوم السبت ، أوضح ترمذي أنه من المتوقع أن تتناول المباحثات قضايا أمن الطاقة والتعاون الصناعي والتجارة والاستثمارات والزراعة والروابط في مجال النقل، إلى جانب الآليات المصرفية والمالية والتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيات الجديدة.

وأكد السفير الباكستاني أن العلاقات السياسية بين البلدين شهدت تعزيزا ملحوظا خلال العقدين الماضيين، مشددا على أن القيادة الباكستانية تعتزم العمل على تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية مع روسيا بالمستوى نفسه.

وأضاف أن الجانبين يعتزمان أيضا بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا السلام والاستقرار في أفغانستان، والتعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

وكان السفير الروسي لدى باكستان ألبرت خورييف قد صرح لوكالة "نوفوستي" بأن موسكو تتوقع تحقيق اختراقات مهمة خلال زيارة شريف إلى روسيا، مشيرا إلى أنها ستكون أول زيارة لرئيس وزراء باكستان إلى روسيا منذ أربع سنوات.