دعا قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين القوات البحرية الإيرانية، بما يدعم قدرات الردع البحري ويحافظ على سيادة البلاد ومصالحها الوطنية.

وقال وحيدي، في رسالة بمناسبة يوم البحرية الإيرانية، السبت 28 نوفمبر، إن القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني والبحرية التابعة للحرس الثوري تمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن القومي والسيادة البحرية الإيرانية.

وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية، أن التعاون والتنسيق بين القوتين، إلى جانب خبراتهما العملياتية وكوادرهما المتخصصة وتطور قدراتهما الدفاعية، يعزز القوة البحرية الإيرانية ويرفع قدرتها على ردع التهديدات، بما يسهم في الحفاظ على الأمن في المياه المحيطة بإيران.

وأكد قائد الحرس الثوري أن القوات البحرية الإيرانية تتمتع بجاهزية عملياتية شاملة، وأنها مستعدة للتعامل مع أي تهديد يستهدف الأمن القومي الإيراني أو المصالح الحيوية للبلاد أو سيادتها البحرية.

وأشار وحيدي إلى أن القوات البحرية تعتمد على الخبرات المحلية والتجارب العملياتية والتوجيهات العسكرية للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، للحفاظ على جاهزيتها ومواجهة التهديدات المحتملة.