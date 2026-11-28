جدّد مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة ضغوطه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للوفاء بتعهداته تجاه مستقبل قطاع غزة، وذلك بعد تلويح المبعوث الدولي للمجلس نيكولاي ملادينوف، بإعادة تفويض الهيئة الانتقالية إلى الأمم المتحدة إذا ما واصلت إسرائيل عرقلة بنود الاتفاق.

وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن ملادينوف وجّه رسالة إلى نتنياهو، الثلاثاء الماضي، أبلغه فيها بأن المجلس قد يضطر إلى إبلاغ الأمم المتحدة بأنه لم يعد قادرًا على مواصلة مهمته، تاركًا مسئولية إدارة القطاع لإسرائيل أو السلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي ومصدرين مطلعين على المناقشات أن الرسالة لم تتضمن مطالب جديدة من نتنياهو، وإنما دعته إلى الالتزام ببنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب، واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025، وهما اتفاقان سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي الموافقة عليهما.

وتتركز مطالب المجلس على إدخال المساعدات الإنسانية وفق المستهدفات المتفق عليها، والسماح للهيئات الفلسطينية والأمنية التي جرى إعدادها لتولي إدارة غزة بالبدء في عملها، خلفًا لحركة حماس.

وبموجب خطة ترامب، يفترض أن تتولى لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية إدارة الشئون اليومية للقطاع، تحت إشراف مجلس السلام، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاحات المطلوب منها والتمكن من استعادة إدارة غزة.

وفي هذا الإطار، تشكّلت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، برئاسة علي شعث، لتولي الخدمات المدنية والإدارة اليومية، كما أُعدت ترتيبات لتشكيل قوة شرطة فلسطينية، إلى جانب قوة استقرار دولية تتولى المساهمة في تثبيت الوضع الأمني ودعم عملية نزع السلاح.

وبحسب ما نقلته شبكة «يورونيوز عربية»، عن «تايمز أوف إسرائيل»، فإن حكومة نتنياهو لم تمنح الموافقات اللازمة لبدء عمل هذه الهيئات، في حين يعترض الجانب الإسرائيلي على الإطار التدريجي الذي تتبناه خطة نزع السلاح.

وتقول مصادر مجلس السلام إن استمرار تعطيل هذه الترتيبات يعرقل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، بينما ترى الحكومة الإسرائيلية أن الإطار المقترح لا يوفر الضمانات الأمنية التي تطالب بها.

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دخل عدد من الشخصيات المرتبطة بإدارة ترامب ومجلس السلام على خط الخلاف مع الحكومة الإسرائيلية.

وحذّر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي وأحد مهندسي خطة غزة، من أن إسرائيل تتجه نحو التحول إلى «دولة منبوذة عالميًا» إذا لم تغير سياستها تجاه القطاع.

كما حذّر جوش غرونباوم، كبير مستشاري مجلس السلام، من أن استمرار عرقلة تنفيذ الخطة قد يدفع المجلس إلى إعادة تفويضه، بما يترك مستقبل إدارة القطاع أمام خيارات تشمل إسرائيل أو حماس أو الأمم المتحدة أو السلطة الفلسطينية، أو مزيجًا من هذه الأطراف.

وكان المجلس قد تجنب ممارسة ضغوط علنية كبيرة على نتنياهو خلال الأشهر الماضية، خشية أن يستغل خصومه السياسيون أي تنازلات بشأن غزة خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية.

لكن بعد تصويت 27 أكتوبر، بدأ مسئولون في المجلس توجيه انتقادات أكثر وضوحًا للحكومة الإسرائيلية، بحسب الصحيفة.

وفي مؤشر على احتمال استجابة نتنياهو للضغوط الأمريكية، أفادت الصحيفة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع كوشنر، أبلغه خلاله بأن حكومته ستبدأ اتخاذ خطوات لتنفيذ خطة النقاط العشرين.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيبحث، الأحد، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بغزة، بينها الموافقة على خطوات تسمح بنشر قوة الاستقرار الدولية.

وذكرت «تايمز أوف إسرائيل»، أن الإجراءات المطروحة تشمل إنشاء منشآت لإيواء قوات القوة الدولية، التي تستهدف بدء انتشارها في يناير المقبل، في مواقع قرب ما يعرف بالخط الأصفر.

ومن بين المقترحات أيضًا إقامة مشروع تجريبي لمساكن مؤقتة في مدينة رفح جنوب القطاع، بتمويل إماراتي، لإيواء فلسطينيين في منطقة تخضع لإدارة اللجنة التكنوقراطية بعيدًا عن سيطرة حماس.

ويسعى الجانب الإسرائيلي، وفقًا للمسئول الذي تحدث إلى الصحيفة، إلى إظهار تقدم في تنفيذ الخطة قبل إحاطة ملادينوف مجلس الأمن الدولي، الاثنين.