أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في منشور على منصة «إكس»، إن «الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية».

وخلال الساعات الأخيرة أطلقت المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ إنذارات بوجود خطر في مناطق جازان، وخميس مشيط والمنطقة الشرقية، مطالبة باتباع تعليمات الدفاع المدني، وتجنب التجمهر والتصوير.

وتشمل التعليمات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ التوجه الفوري إلى أقرب مكان آمن داخل المباني أو غرفة داخلية بعيدة عن النوافذ، والبقاء فيها حتى زوال الخطر، وعدم مغادرة المنزل أو المبنى خلال فترة التنبيه، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج.

وشددت التعليمات على ضرورة الابتعاد عن المواقع الخطرة وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا، منبهةً إلى أن تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية،أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين أطلقهما الحوثيون، أحدهما باليستي باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، والآخر من طراز «كروز» باتجاه منطقة الرياض.

وفي أحدث تطور، قال التحالف في تدوينة مقتضبة عبر منصة «إكس» إن «الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية».

وأعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فجر السبت، في تدوينة عبر «إكس»، أن «الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخًا طوافًا (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض».

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين الحوثيين وتحالف دعم الشرعية في اليمن منذ يوليو الماضي، تخللتها هجمات متكررة للجماعة على مناطق ومنشآت حيوية في السعودية.