كشف موقع «المونيتور» الأمريكي أن الخطة التي أطلقتها الولايات المتحدة لتوفير تغطية تأمينية للسفن ضد مخاطر الحرب أثناء عبورها مضيق هرمز لم تدخل حيز التنفيذ، رغم مرور أشهر على الإعلان عنها واستمرار التوترات العسكرية التي تهدد حركة الملاحة في المنطقة.

وأوضح الموقع، في تقرير نشره خلال نوفمبر 2026، أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) لم تصدر حتى الآن أي وثائق تأمين بموجب البرنامج، الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ما يثير تساؤلات بشأن مدى قدرة واشنطن على توفير الحماية المالية اللازمة لشركات الشحن العاملة في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التعثر يأتي في وقت يقدم فيه الجيش الأمريكي الدعم لأكثر من 30 سفينة يوميًا لعبور المضيق، بينما تواصل شركات التأمين في لندن توفير تغطيات ضد مخاطر الحرب، رغم ارتفاع الهجمات على السفن إلى أعلى مستوياتها خلال الحرب في أكتوبر الماضي.

-خطة أمريكية لتأمين الملاحة

وبحسب «المونيتور»، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 3 مارس الماضي، توجيهات إلى مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لتوفير تأمين للسفن العابرة لمياه الخليج، وذلك بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بثلاثة أيام.

وجاءت الخطوة عقب إعلان شركة التأمين النرويجية «جارد»، إلى جانب عدد من كبرى شركات التأمين البحري، إلغاء تغطيات مخاطر الحرب للسفن العاملة في المنطقة، وسط تصاعد المخاطر الأمنية والعسكرية.

وكانت واشنطن تستهدف من خلال البرنامج توفير ضمانات مالية لشركات الشحن، وتشجيعها على مواصلة استخدام الممرات البحرية في الخليج، ولا سيما مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم طرق نقل النفط والغاز في العالم.

ويثير استمرار تعطل البرنامج تساؤلات بشأن فعالية الجهود الأمريكية لطمأنة قطاع الشحن البحري، في وقت لا تزال فيه المخاطر الأمنية تؤثر على حركة السفن وتكاليف التأمين والنقل البحري.