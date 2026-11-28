سجلت السلطات التايوانية 65 انتهاكا لقانون الانتخابات، خلال الساعات الأربع الأولى من التصويت في الانتخابات المحلية اليوم السبت، حيث تمثلت معظم هذه المخالفات في استخدام الهواتف المحمولة واتلاف بطاقات الاقتراع عمدا.

وقالت الشرطة الوطنية إنه تم الإبلاغ عن الحوادث بين الساعة الثامنة صباحا، عندما بدأ التصويت وظهر اليوم. وسيتم إحالتها جميعا إلى اللجان الانتخابية ذات الصلة لاتخاذ عقوبات حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) وصحيفة "يونايتيد ديلي نيوز" التايوانية.

ومن بين الحوادث الـ65، شمل 29 حادثا، جلب ناخبين هواتف محمولة أو معدات تسجيل أخرى إلى مراكز الاقتراع، وهو ما يتعارض مع القانون. وشمل 28 حادثا آخر، تمزيق بطاقات الاقتراع بشكل متعمد أو إخراجها من مراكز الاقتراع، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

وسجلت تايبيه ثلاثة حوادث لاتلاف بطاقات الاقتراع، لكل منها سبب مختلف.