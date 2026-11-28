انتقدت حركة حماس، اليوم السبت، عجز مجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إلزام إسرائيل بالسماح للجنة التكنوقراط الفلسطينية بدخول قطاع غزة، مجددة استعدادها لتسليم اللجنة جميع مجالات إدارة القطاع.



وقال متحدث الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، إن عجز مجلس السلام عن إلزام إسرائيل بالسماح للجنة التكنوقراط، برئاسة علي شعث، بدخول قطاع غزة، رغم وجودها في القاهرة منذ عدة أشهر، يعكس "حالة الضعف المزرية التي يعاني منها المجلس"، وفق وكالة الأناضول.



ودعا قاسم اللجنة إلى توضيح طبيعة العوائق التي تحول دون اضطلاعها بمسؤولياتها داخل القطاع للرأي العام الفلسطيني والدولي، كما جدد دعوة جميع الأطراف إلى العمل على تمكين اللجنة من دخول قطاع غزة فعليًا، للبدء بعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن.



وأكد قاسم استعداد حماس لتسليم اللجنة جميع مجالات إدارة القطاع.



وتأتي تصريحات قاسم غداة ما أفادت به وسائل إعلام الإسرائيلية بشأن اعتزام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) الاجتماع الأحد، للمصادقة على تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة.



وفي 20 نوفمبر الجاري، حذر مجلس السلام إسرائيل، في وثيقة، من أن رفضها تقديم التزامات موازية لتلك التي وافقت عليها حماس يجعلها تبدو عقبة أمام تنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة.



وأشار المجلس إلى موافقة حماس في يوليو الماضي على خارطة طريق تتضمن نقل كامل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة وترتيبات بشأن نزع السلاح.



وفي 9 نوفمبر الجاري، حمل مجلس السلام إسرائيل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، جراء تأخرها في السماح بإدخال المساعدات وتنفيذ تعهداتها بموجب اتفاق شرم الشيخ.



وتشكلت اللجنة الوطنية لإدارة غزة في يناير 2026، برئاسة الفلسطيني علي شعث، بوصفها هيئة تكنوقراطية انتقالية تتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات العامة وملفات التعافي وإعادة الإعمار بالقطاع.



وعقدت اللجنة اجتماعها الافتتاحي في العاصمة المصرية القاهرة في 15 يناير الماضي، لكنها لم تتمكن حتى اليوم من دخول قطاع غزة ومباشرة مهامها فيه.



وفي 17 نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803، الذي أيد خطة ترامب بشأن غزة، ورحب بإنشاء "مجلس السلام"، وأجاز تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع.



وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة نقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية من التكنوقراط بإشراف مجلس السلام، ونشر قوة استقرار دولية، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي وإطلاق عملية إعادة الإعمار.



وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار على الفلسطينيين، فضلًا عن فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعًا إنسانية كارثية جراء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر 2023، وخلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى ودمارًا واسعًا طال المساكن والبنية التحتية والخدمات الأساسية.