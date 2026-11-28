- وثيقة أعدتها الوزيرة تمارا الزين ليدرجها نائب رئيس الوزراء طارق متري في ملف يعرضه أمام هيئة حقوق الإنسان في جنيف

حذرت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، اليوم السبت، من سرقة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنقاض قرى مدمرة جنوبي البلاد، لما يمثله نقلها من خطر على الأدلة المادية التي يمكن للبنان الاستناد إليها لتوثيق جرائم الحرب والمطالبة بالمساءلة والتعويض.

وقالت تمارا، في وثيقة بعنوان "التوثيق العلمي والمساءلة البيئية: حفظ الذاكرة والحقوق الوطنية"، وفق بيان لوزارة البيئة، إن الأنقاض "تحمل شواهد على ما تعرض له كل موقع، وتمثل جزءا مما بقي للأهالي من معالم بيوتهم وقراهم".

وأعلنت "وضع الوثيقة ومعطياتها بتصرف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، المكلف بإعداد ملف لبنان المتعلق بالقانون الدولي الإنساني، لإدراجها في الملف الذي سيعرضه الأربعاء المقبل خلال اجتماع معني بحقوق الإنسان في جنيف".

وأضافت أن "نقل الركام من مواقعه الأصلية يهدد بطمس الأدلة، ويمس الذاكرة الجماعية وصلة الأهالي بأرضهم"، داعية إلى "توثيق مواقع التفجيرات وحفظ الشواهد المتبقية فيها وإطلاع الرأي العام اللبناني والدولي عليها".

وأوضحت أن "العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023 خلفَ آلاف القتلى والجرحى، ودمر أحياء وبنى تحتية ومعالم تاريخية ودور عبادة، فيما سوت التفجيرات مساحات واسعة بالأرض وغيرت جغرافيا القرى المتضررة".

وجددت تمارا الزين وصف الأضرار التي لحقت بالغابات والتربة والمياه والهواء والنظم البحرية بـ"الإبادة البيئية"، مشيرة إلى "إحراق إسرائيل أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية، ورش نحو ألفي هكتار بمادة الغليفوسات، وتجريف مئات الهكتارات من البساتين واقتلاع آلاف أشجار الزيتون وسرقتها".

وقالت إن الخسائر البيئية "تجاوزت 512 مليون دولار حتى أواخر 2024، وإن خسائر 2026 لم تُقدر بعد، فيما قُدرت كلفة التدخلات البيئية الطارئة الأولية بنحو 300 مليون دولار".

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها على لبنان رغم اتفاق "صيغة الإطار" الذي وقعه الجانبان بوساطة أمريكية في 26 يونيو الماضي.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وفي مقدمتها "حزب الله".

وتتهم بيروت إسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق عبر الغارات والتفجيرات والتجريف وعدم استكمال الانسحاب.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ عدوانها بين عامي 2023 و2024.