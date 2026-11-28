أفادت تقارير إخبارية اليوم السبت، بأن 14 مهاجرًا على الأقل لقوا حتفهم بعد ما يشتبه من حدوث عطل في محرك قاربهم، بينما كانوا يحاولون العبور من أفريقيا إلى جزر الكناري.

وقالت خدمة الإنقاذ البحري في إسبانيا، إنه تم نقل 84 ناجيا إلى جزيرة إل هييرو، وهي واحدة من جزر الكناري.

فيما تم العثور على القارب جانحا في عرض البحر أمس الجمعة، على بعد حوالي 39 ميلا بحريا (72 كيلومترا) جنوب الجزيرة الإسبانية، ويعتقد أنه كان جانحا في المحيط الأطلسي منذ عدة أيام.

وكانت السلطات قد أبلغت في بادئ الأمر عن ثمانية قتلى، إلا أن العدد ارتفع لاحقا، وتحدثت صحيفة "إل بايس" الإسبانية عن مقتل 15 شخصا، ولم يتم العثور على المزيد من المفقودين.