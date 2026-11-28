اندلعت اشتباكات، اليوم السبت، بين الشرطة ومتظاهرين في العاصمة الألبانية تيرانا، حيث طالب آلاف الأشخاص باستقالة رئيس الوزراء إدي راما، في أحدث حلقة ضمن سلسلة طويلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستخدمت الشرطة، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين ألقوها لالحجارة واستخدموا عصيًا خشبية في محاولة لتحطيم كاميرات الشوارع ونوافذ المباني الحكومية.

وتوافد العديد من الألبان إلى تيرانا من مختلف أنحاء البلاد ومن الخارج للمشاركة في التجمع الذي تزامن مع الذكرى الـ114 لإعلان استقلال البلاد، وهو يوم يشهد عادةً احتفالات وطنية ويُعد عطلة رسمية.

وانتشرت قوات الشرطة على طول الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى العاصمة، حيث أجرت عمليات تفتيش للمركبات.

ويأتي احتجاج، اليوم السبت، ضمن سلسلة من المظاهرات التي بدأت في أواخر مايو الماضي، والتي اندلعت في البداية اعتراضًا على مشروع سياحي فاخر ضخم على الساحل الجنوبي لألبانيا، يرتبط بشركة استثمارية أسسها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعُرفت تلك الاحتجاجات باسم "حركة الفلامنجو"، وتلتها لاحقًا مظاهرات طلابية في سبتمبر الماضي، تحول العديد منها إلى أعمال عنف، حيث طالب الطلاب بتحسين مستوى التعليم والظروف المعيشية، ومنذ ذلك الحين، اتسع المطلب الرئيسي للمتظاهرين ليشمل المطالبة باستقالة راما.