بحث رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، مع الرئيس الفرنسية إيمانويل ماكرون (هاتفيا)، اليوم السبت، تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والعلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وآفاق تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد الزيدي، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، اليوم السبت، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الإصلاحية وفي مقدمتها مكافحة الفساد ومنع التهريب وحصر السلاح بيد الدولة.

وقالت الزيدي، أن الحكومة تعمل على "مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والإقتصادي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار".

من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي عن دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية وبرامجها الإصلاحية، مؤكدا حرص فرنسا على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع العراق في مختلف المجالات.