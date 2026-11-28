أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت استمرار العمل في إنجاز تحصينات أمنية متكاملة لأول مرة في هور الحويزة على الشريط الحدودي العراقي – الإيراني.

وقالت الوزارة، في فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن الحدود العراقية الإيرانية هي أطول حدود برية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هور الحويزة يعد مسطحا مائيا كبيرا بين العراق وإيران بطول يتجاوز الـ 50 كم وتقع المخافر العرقية خلف هذا الهور بعدة كيلومترات الأمر الذي يستغله المهربون والمتسللون.

وأضافت أنه بجهود قوات الحدود تم إنجاز سدة ترابية على ارتفاع عدة أمتار والمباشرة بإنجاز التحصينات على هذه السدة التي تمثل الخط الصفري بين الحدود العراقية الإيرانية.