حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم السبت، من خطورة أزمة إنسانية وصحية جديدة في قطاع غزة مع اقتراب منخفض جوي جديد.

وقال البرغوثي في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة «صفا»، إن الأزمة ستتفاقم ما لم تُجبَر «إسرائيل» على إدخال بيوت جاهزة وخيام جديدة ومواد وقاية إنسانية وصحية فورًا، والتوقف عن مواصلة قصف القطاع.

وأضاف: «نُحمّل ما يُسمى بمجلس السلام المسئولية عن إمعان إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار، ومواصلة الحصار اللاإنساني على القطاع».

وتأتي هذه التحذيرات في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يعيشها قطاع غزة، الذي يدخل شتاءه الرابع منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، بينما لا يزال أكثر من 1.3 مليون فلسطيني يعيشون في خيام ومراكز إيواء تفتقر للحد الأدنى من الحماية.

وبحسب الدفاع المدني في غزة، فإن نحو 65% من سكان القطاع يقيمون في خيام غير صالحة للسكن، ويُقدر عدد الخيام المتهالكة بنحو 200 ألف خيمة، إلى جانب قرابة ألف مركز إيواء معرضة لخطر الغرق، في وقت لا تزال فيه أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها المؤسسات الإنسانية عالقة خارج القطاع بانتظار موافقة الاحتلال على إدخالها.