عزز الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان "دي بي بي" نفوذه في الانتخابات المحلية التي أجريت اليوم السبت، بعدما فاز بالسيطرة على تسع حكومات محلية من أصل 22 في الجزيرة، مما منح إدارة الرئيس لاي تشينج تي دفعة سياسية محدودة.

وكان الحزب قد فاز بخمس حكومات محلية فقط في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2022.

أما أكبر أحزاب المعارضة في تايوان، وهو الحزب القومي الصيني المعروف باسم حزب الكومينتانج فقد فاز بـ12 حكومة محلية، أي أقل بواقع حكومتين مقارنة بنتائج عام 2022. فيما فاز حزب الشعب التايواني "تي بي بي" بمدينة واحدة.

وفي السباق الانتخابي الذي حظي بأكبر قدر من الاهتمام في العاصمة تايبيه، أخفق مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي، بوما شين، في إزاحة عمدة المدينة الحالي، شيانج وان آن، المنتمي إلى حزب الكومينتانج، وهو ما بدد آمال الحزب الحاكم في استعادة السيطرة على العاصمة للمرة الأولى منذ عام 1998.

وشكر شيانج جميع سكان تايبيه، بغض النظر عن المرشح الذي صوتوا لصالحه، قائلاً أمام أنصاره الذين استقبلوه بالهتافات: "إنني ممتن لأهالي تايبيه العظماء الذين أعربوا من خلال أصواتهم عن تقديرهم للجهود التي بذلتها حكومة المدينة على مدى السنوات الأربع الماضية".

ومن ناحيته، قال شين أمام أنصاره الذين خيمت عليهم خيبة الأمل في مقر حملته الانتخابية: "أياً كان الفائز، فإن ذلك يمثل انتصاراً للديمقراطية في تايوان"، مضيفاً أنه يجب احترام قرار الناخبين في تايبيه.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس التشريعي المقبلة في تايوان في يناير 2028.