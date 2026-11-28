قال العميد نزار نعمتي، نائب قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، إن الولايات المتحدة تدرك أنها لا تملك القدرة على شن حرب برية ضد إيران، محذرًا من أن أي مواجهة من هذا النوع ستنتهي بهزيمة حاسمة للقوات المهاجمة.

وأوضح نعمتي، في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، ردًا على سؤال بشأن احتمال اندلاع حرب برية ومدى استعداد القوات المسلحة لمواجهتها، أن القوات الإيرانية رصدت تحركات عسكرية على الحدود البرية وفي المناطق التي يُحتمل أن تشهد هجومًا، مؤكدًا أن الخطط العسكرية جاهزة، وأن الأسلحة والمعدات اللازمة متوافرة بكميات كبيرة.

وأضاف: «يعلم العدو أنه إذا دخل في مثل هذه الحرب، فسيُهزم حتمًا، وتشير جميع الأدلة إلى أنه إذا دخل في حرب برية، فسيُهزم هزيمة ساحقة»، بحسب تعبيره.

وحذر المسئول العسكري من الإقدام على هذه الخطوة، قائلًا: «لا نرغب في الحرب ولا في قتل الأبرياء، ولا نريد أن يُقتل أحد، ولكن إذا أقدم العدو على هذا العمل الطائش، فسيتكبد خسائر فادحة، وسيكون وضعه أسوأ من الوضع الراهن».

من جهته، حذّر نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، كيومرث حيدري، من أن أي موقع في العالم ينطلق منه هجوم ضد إيران سيصبح «هدفًا مشروعًا».

وقال حيدري، إن القوات المسلحة الإيرانية لم تعد ملتزمة بقيود جغرافية في مواجهة خصومها، مضيفًا أن أي موقع يصدر منه تهديد للبلاد سيكون عرضة للاستهداف.

وأكد المسئول العسكري أن القوات الإيرانية في حالة استعداد كامل للرد على أي عمل عدائي، مشيرًا إلى أن طهران لا تأخذ على محمل الجد المهَل التي يحددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحتمال استئناف الهجمات عليها.

واعتبر أن الموقع الجيوسياسي لإيران يمنحها نفوذًا على المستوى العالمي، ولا سيما من خلال مضيق هرمز، الذي وصفه بأنه نقطة اختناق استراتيجية تخضع، بحسب قوله، لسيطرة القوات الإيرانية.