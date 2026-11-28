قضى مهاجران وأُنقد أكثر من 400 آخرين خلال أقل من 24 ساعة قبالة سواحل جزيرتي غافدوس وكريت اليونانيتين، بحسب ما أعلن خفر السواحل اليونانيون السبت.

وفي جنوب غافدوس، تم انتشال جثّتين في موازاة إنقاذ 41 شخصا كانوا يسعون للجوء إلى الاتحاد الأوروبي، في عملية مشتركة بين فرق الإنقاذ اليونانية ووكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتكس"، وفقا لوكالة الأنباء اليونانية (ANA) وسلطات الميناء.

وأفاد خفر السواحل عن تنفيذ ست عمليات إنقاذ لقوارب مهاجرين منذ مساء الجمعة قبالة سواحل غافدوس وكريت، أسفرت عن إغاثة 391 شخصا، وفق وكالة فرانس برس.

وفي إحدى هذه العمليات التي جرت السبت، نُقل 102 مهاجر، من بينهم 16 امرأة وخمسة قاصرين، إلى ميناء هيراكليون، المدينة الرئيسية في جزيرة كريت.

ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن جنسية هؤلاء المهاجرين أو المكان الذي غادروا منه، علما بأنّ معظم عمليات العبور تنطلق من ليبيا.

وتتزايد حوادث الغرق قبالة سواحل كريت، بسبب عمليات العبور المحفوفة بالمخاطر والتي غالبا ما تصاحبها رياح عاتية ومياه هائجة.

وفي بداية نوفمبر، لقي 22 مهاجرا حتفهم قبالة سواحل كريت، وفقا لسلطات الميناء.

وأعربت المنظمة الدولية للهجرة آنذاك عن قلقها حيال "زيادة عدد الوافدين على طول الطريق بين شرق ليبيا وكريت هذا العام"، مشيرة إلى "ثغرات في قدرات البحث والإنقاذ".