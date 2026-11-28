أشاد أولف ميرنيز، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بالتنظيم المصري للنسخة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 للرجال والسيدات، التي اختتمت منافساتها اليوم بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها للقيام بدور أكبر في تطوير اللعبة على المستويين الأفريقي والدولي.

وأكد ميرنيز، أن انطباعه عن البطولة والتنظيم المصري كان إيجابيًا للغاية، مشيرًا إلى إعجابه بالمنشآت التي استضافت المنافسات، ومستوى التجهيزات، وسهولة الوصول والحركة داخل الصالات، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها المتطوعون واللجنة المنظمة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي إنه كانت لديه بعض التحفظات قبل إقامة البطولة في مصر، بعدما تلقى آراءً تشير إلى وجود تحديات أمام تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في القارة الأفريقية، لكنه فوجئ بمستوى التنظيم والهدوء في سير العمل، مؤكدًا أن التجربة المصرية بددت هذه المخاوف وتركته بانطباع إيجابي للغاية.

وأضاف ميرنيز أن مصر قادرة على لعب دور أكبر في مستقبل كرة السلة على الكراسي المتحركة داخل القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن نجاح استضافة المونديال يفتح الباب أمام تنظيم المزيد من البطولات الدولية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الاتحاد الدولي لديه عدد من البطولات التي يمكن أن تستضيفها مصر، من بينها منافسات الفئات السنية تحت 19 و23 و25 عامًا، إلى جانب بطولات أخرى تسهم في تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة، مؤكدًا أن استضافة مثل هذه الأحداث تمثل فرصة مهمة لاكتساب الخبرات ورفع مستوى المنافسة.

وتطرق رئيس الاتحاد الدولي إلى خطط تطوير اللعبة في أفريقيا، مشددًا على أهمية العمل التدريجي لبناء منظومة قوية، من خلال تأهيل المدربين والمتخصصين في التصنيف، وتطوير قدرات اللاعبين، وتوفير الخبرات الفنية اللازمة للدول الأفريقية، بما يساعد على انتشار اللعبة وتحقيق تقدم ملموس على مستوى القارة.

وأشار ميرنيز إلى أن تطوير كرة السلة على الكراسي المتحركة لا يتوقف عند تنظيم البطولات فقط، بل يحتاج إلى كوادر مؤهلة قادرة على قيادة العمل، وتعاون مستمر بين الاتحادات الوطنية والقارية، مع ضرورة وضع أهداف واضحة وخطط قابلة للتنفيذ.

واختتم رئيس الاتحاد الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها في خريطة كرة السلة على الكراسي المتحركة، وأن ما شاهده خلال زيارته للمونديال يمثل خطوة إيجابية نحو مزيد من التعاون واستضافة أحداث دولية جديدة خلال المرحلة المقبلة.