أكد حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الحياة الحزبية في مصر تحتاج إلى الانتقال من مرحلة التثبيت والاستقرار إلى مرحلة التفاعلية والتنافسية البرامجية، بحيث تصبح البرامج والرؤى السياسية هي المعيار الأساسي للتقارب أو الاختلاف بين الأحزاب.

وأوضح عمر، أن المرحلة السابقة فرضت طبيعة استثنائية استدعت تشكيل تحالفات حزبية بهدف تحقيق أغلبية برلمانية مستقرة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنافس بين الأحزاب على أساس البرامج والسياسات، والانتقال من الاهتمام بعدد الأحزاب إلى التركيز على فاعليتها وتأثيرها في الشارع السياسي.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "تختلف الرؤى ويتفق الهدف خلال فعاليات المنتدى السنوى للحزب في نسخته الثالثه المنعقد بمدينة شرم الشيخ "بحضور حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والنائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الشعب الجمهوري وأحمد الألفي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم المركزي لحرب الشعب الجمهوري والنائب عصام هلال الامين العام المساعد الحزب مستقبل وطن واللواء طارق نصير الأمين العام الحزب حماة الوطن والنائب اللواء محمود شعراوي نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ وقيادات وأعضاء الاحزاب من مختلف المحافظات.

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهورى إلى أن وجود 84 حزبًا سياسيًا مسجلًا في مصر، مقابل 15 حزبًا ممثلًا بمجلس النواب و19 حزبًا بمجلس الشيوخ، يطرح أهمية إعادة النظر في شكل الحياة الحزبية، والعمل على تشجيع الاندماجات والتحالفات التي تقوم على التقارب في البرامج والأفكار، لافتًا إلى أن حزب الشعب الجمهوري يتبنى توجه يسار الوسط.

وفيما يتعلق بالفجوة بين الأحزاب والمواطنين، أقر رئيس حزب الشعب الجمهوري بوجود فجوة في الثقة والتواصل مع قطاعات واسعة من المواطنين، موضحًا أن الضغوط الاقتصادية وانشغال المواطن بتوفير احتياجاته الأساسية من أبرز العوامل التي تحد من مشاركته في العمل السياسي والحزبي.

كما شدد على أهمية التواجد الميداني المستمر للأحزاب ووضع آليات واضحة ومستدامة لتمويل الأحزاب وفق معايير تضمن استمرار نشاطها، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة في المواقع القيادية داخل الهياكل الحزبية.

وأضاف أن تطوير الخطاب الإعلامي والرقمي التفاعلي يمثل محورًا أساسيًا لتعزيز التواصل مع المواطنين، مؤكدًا ضرورة وضع مؤشرات قابلة للقياس لتقييم نجاح هذه المحاور، تشمل حجم المبادرات التنموية والخدمية المستدامة، ومعدلات الاستجابة للمشكلات الجماهيرية، ونمو العضوية الحزبية الفاعلة، خاصة بين الشباب والمهنيين.