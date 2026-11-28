بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، السبت، الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة، فيما أكدت الدوحة دعمها المساعي الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق بيان للخارجية القطرية، حيث قالت الوزارة إن الجانبين استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق وكالة الأناضول.

وأكد محمد بن عبد الرحمن دعم قطر كافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

ويأتي الاتصال في ظل جهود وساطة تقودها قطر وباكستان بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء الحرب ومعالجة الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

والخميس، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار جهود الوساطة القطرية والباكستانية بشأن المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وتشمل المطالب الإيرانية التي نقلتها طهران إلى واشنطن عبر الوسطاء رفع الحصار البحري والعقوبات أحادية الجانب، وضمان المرور الآمن للسفن التجارية وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ومنح إعفاءات لتصدير النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.