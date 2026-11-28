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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأنّ مسلّحين أطلقوا النار على رجل دين سنّي وقتلوه السبت في محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق البلاد.

وقالت وكالة تسنيم: "الشيخ بشير صلاح زهي، أحد علماء أهل السنة المعروفين في مدينة سرباز في محافظة سيستان بلوشستان، قد اغتيل قبل ساعات واستُشهد رميا بالرصاص إثر عمل إرهابي"، وفق وكالة فرانس برس.

واتهمت تسنيم من وصفتهم بـ"مرتزقة أميركا والكيان الصهيوني" بتنفيذ الهجوم، وهو تعبير تقصد به السلطات الإيرانية غالبا الجماعات المسلحة التي تتهمها بالعمل لحساب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتُعدّ محافظة سيستان بلوشستان من أفقر مناطق إيران. وتشهد هذه المنطقة بشكل متكرر مواجهات بين قوات الأمن وجماعات مسلحة انفصالية ومتشددة، إضافة إلى مهربي المخدرات.

وشهدت المحافظة المحاذية للحدود مع باكستان وأفغانستان في الآونة الأخيرة تجدّدا للاضطرابات.

وتضم محافظة سيستان بلوشستان نسبة كبيرة من الأقلية العرقية البلوشية التي تتبع المذهب السنّي، خلافا للمذهب الشيعي الذي يشكل الغالبية في إيران.

وكان أحد عناصر الشرطة الإيرانية قُتِل في وقت سابق من الشهر الجاري في سيستان بلوشستان في هجوم شنّه مسلّحون مجهولون.