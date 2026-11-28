- استئناف الهجوم الإسرائيلي على إيران قد يوسع المواجهة ويدفع حلفاء طهران إلى التحرك

- تداعيات حرب إيران الاقتصادية لا ترغب القوى الدولية في تحملها

- واشنطن شريك أمني وسياسي لأمريكا اللاتينية.. وبكين شريكها الاقتصادي والتجاري الأهم

- البرازيل والمكسيك الدولتان الوحيدتان بأمريكا اللاتينية القادرتان على التفاوض على قدم المساواة مع واشنطن وبكين

- الناخبون في أمريكا اللاتينية لا يصوتون وفق انتماء أيديولوجي.. بل يعاقبون الحكومات القائمة

- العالم يشهد نظامًا دوليًا مختلفًا.. والقوى المتوسطة مطالبة بتنسيق مواقفها

لم تعد أمريكا اللاتينية بمنأى عن التنافس الدولي، في ظل تزايد اهتمام القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين، بما تمتلكه دولها من موارد استراتيجية وثروات طبيعية. وبين ضغوط النفوذ الخارجي والانقسامات الداخلية، تبرز تساؤلات بشأن قدرة دول القارة على حماية مصالحها وتوحيد مواقفها، وانعكاس ذلك على علاقاتها بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

وفي حوار مع المؤرخ والمحلل السياسي الإسباني الأرجنتيني كارلوس مالامود، الذي التقينا معه خلال زيارته لمصر، ناقشنا معه موقع أمريكا اللاتينية في النظام الدولي، ومستقبل علاقاتها بالقوى الكبرى، ومواقف حكوماتها من قضايا الشرق الأوسط.

وإلى نص الحوار:

< كيف ترى وضع أمريكا اللاتينية اليوم في ظل التنافس بين الصين والولايات المتحدة؟

- نحن أمام لحظة فارقة في تاريخ أمريكا اللاتينية، التي لطالما ظلت على هامش الأحداث الدولية الكبرى، لكنها أصبحت اليوم محل اهتمام القوى الكبرى التي تريد كل منها أن تكون «الشريك المفضل»، بدءًا من الولايات المتحدة والصين، مرورًا بالاتحاد الأوروبي والهند، وصولًا إلى دول مثل اليابان وروسيا وإيران وتركيا، التي تسعى جميعها إلى تعزيز حضورها ونفوذها في المنطقة.

ويضع هذا التنافس القارة أمام فرصة لاختيار شركائها وتحالفاتها بصورة أفضل، شريطة تعزيز التعاون بين حكوماتها. وفي ظل الضغوط الأمريكية والصينية، تتبنى معظم دول المنطقة، خاصة في أمريكا الجنوبية، سياسة مزدوجة؛ إذ تميل سياسيًا، خصوصًا في ملفات الأمن والدفاع والهجرة، نحو الولايات المتحدة، بينما تعتمد اقتصاديًا، لا سيما في التجارة والاستثمار، على الصين، التي لا تزال أسواقها الوجهة الأهم للمواد الخام والسلع الأولية القادمة من أمريكا اللاتينية.

ويرجع ذلك أيضًا إلى إحجام الشركات الأمريكية عن الاستثمار في المناطق مرتفعة المخاطر الاقتصادية والسياسية، بحكم خضوعها لمعايير الربحية ومساءلة المساهمين، على عكس الشركات الصينية التي تتحرك وفق اعتبارات استراتيجية تحددها الحكومة والحزب الشيوعي الصيني.

< استشهدتَ سابقًا بعبارة «على أمريكا اللاتينية أن تجلس إلى طاولة المفاوضات بدلًا من أن تكون على قائمة الطعام»، ما المقومات التي تمتلكها القارة وتؤهلها للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن وبكين؟ وما الملفات التي يجب أن تتفاوض بشأنها؟

- هذه العبارة ليست من ابتكاري، بل مقولة قديمة أعاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إحياءها في خطاب بمنتدى دافوس مطلع العام، ومفادها أن من لا يجلس إلى طاولة المفاوضات يصبح على قائمة الطعام، وسيلتهمه نهم القوى الكبرى وجشعها، وهذا يعني أن العديد من دول أمريكا اللاتينية يُنظر إليها باعتبارها جزءًا من «حشو شطيرة كبيرة» يمكن لأي طرف أن يلتهم جزءًا منها.

لا تملك سوى دولتين من أمريكا اللاتينية، هما البرازيل والمكسيك، مقومات التفاوض على قدم المساواة مع واشنطن وبكين، بفضل حجمهما الاقتصادي وقوة مؤسساتهما وأنظمتهما السياسية والاقتصادية، كما أنهما الأكثر قدرة على تبني سياسة خارجية مستقلة.

لكن الولايات المتحدة والصين لا تبديان اهتمامًا بتعميق التكامل الإقليمي في أمريكا اللاتينية، وتفضل كل منهما، لأسباب مختلفة، التفاوض بصورة ثنائية مع دول المنطقة. وفي المقابل، لا يمكن إرجاع فشل التكامل الإقليمي إلى مسؤولية القوى الخارجية أو الإمبريالية وحدها؛ إذ تتحمل دول أمريكا اللاتينية نفسها، بحكوماتها ومجتمعاتها، جانبًا كبيرًا من هذه المسؤولية، لعدم إدراكها أن توحيد المصالح الوطنية وتعزيز التعاون فيما بينها أكثر فائدة من التعامل مع هذه المصالح بصورة منفردة.

لذلك، فإن تحسين موقف القارة التفاوضي مع واشنطن وبكين يتطلب تجاوز حالة التشرذم، وتعزيز التنسيق والتعاون بين دولها، وإلا ستظل العديد منها عرضة لضغوط القوى الكبرى، وتبقى قضاياها عالقة.

< بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، هل يمكن أن تؤثر النتائج على سياسة دونالد ترامب تجاه أمريكا اللاتينية؟ وهل يستطيع الكونجرس الحد من سياساته القائمة على الضغط والتدخل؟

- لا أعتقد أن نتائج الانتخابات سيكون لها تأثير كبير على سياسة ترامب الخارجية. صحيح أن ترامب أصبح بعدها في فترة انتقالية، لكن من الصحيح أيضًا أن صلاحيات الكونجرس، بخلاف الحد من بعض بنود الإنفاق في الميزانية أو إجراء تحقيقات في بعض الملفات الأساسية المطروحة على الأجندة، لا تتيح له التأثير المباشر على صلاحيات الرئيس أو تقليص سلطته التنفيذية، لا سيما عندما يتعلق الأمر برئيس من طراز ترامب وبالسمات التي يتمتع بها. لذلك، سيكون من الصعب للغاية على كونجرس جديد، حتى لو كانت الغلبة فيه للديمقراطيين، أن يفرض آراءه على الرئيس.

< شهدت أمريكا اللاتينية صعودًا لليمين في عدة دول، مقابل تراجع شعبية بعض الحكومات اليسارية، بالتزامن مع إعادة انتخاب لولا دا سيلفا في البرازيل. هل يعكس ذلك تحولًا أيديولوجيًا طويل الأمد؟ وما مستقبل اليمين واليسار في المنطقة؟

- ما نشهده حاليًا هو دورة انتخابية يتقدم فيها اليمين، لكن السؤال الأهم هو ما إذا كان ذلك تحولًا مؤقتًا أم اتجاهًا أكثر رسوخًا. فقد شهدت أمريكا اللاتينية تحولات مماثلة من قبل، أبرزها «المد الوردي» نحو اليسار مع صعود هوجو تشافيز مطلع القرن الحالي، ثم موجة صعود اليمين منذ 2015، تلتها عودة اليسار اعتبارًا من 2020، قبل أن يتجدد صعود اليمين في 2023 و2024.

لكن ما يميز المرحلة الحالية، في رأيي، ليس تحولًا أيديولوجيًا بقدر ما هو تصويت احتجاجي يعكس غضب الناخبين وإحباطهم من الحكومات القائمة، بسبب عدم الوفاء بالوعود، وتعثر فرص الارتقاء الاجتماعي، والعجز عن معالجة قضايا مثل الأمن. فالناخبون لا يصوتون بالضرورة انطلاقًا من قناعات سياسية راسخة، بل يعاقبون السلطة القائمة ويمنحون أصواتهم لمن يرون أنه قادر على تلبية احتياجاتهم.

ولهذا، لم تتكرر حالات إعادة انتخاب الحكومات كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، ومن أبرزها المكسيك والبرازيل. وقد نشهد حالات أخرى في الأرجنتين والسلفادور، حيث يحظى خافيير ميلي ونايب بوكيلي بفرص لإعادة انتخابهما، وإن كانت فرص بوكيلي أكبر. فقد عزز الأخير شعبيته بسياساته المتشددة ضد العصابات، رغم الانتقادات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بينما استفاد ميلي من نجاح حكومته في خفض التضخم من نحو 235% إلى 30–35% سنويًا، رغم استمرار ارتفاعه.

وبالتالي، فإن الناخب في المنطقة تحركه بالأساس حالة السخط وأولويات محددة، وقد يمنح دعمه لأي سياسي ينجح في الاستجابة لها، بصرف النظر عن انتمائه الأيديولوجي.

< اتخذت إسبانيا مواقف لافتة تجاه غزة وفلسطين. هل يمكن أن تؤثر هذه المواقف على علاقتها بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في السنوات المقبلة؟

- علينا أولًا انتظار نتائج الانتخابات في إسبانيا التي ستبدأ يوم 29 نوفمبر الجاري، لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستحافظ على الموقف نفسه تجاه غزة أم لا. وفي أمريكا اللاتينية، تتبنى حكومات عدة، الأقرب إلى واشنطن، مواقف تميل إلى إسرائيل أكثر من دعمها للشعب الفلسطيني، ما يزيد تعقيد المشهد. أما أوروبيًا، فلا تزال دول مثل ألمانيا تدعم إسرائيل بقوة، متأثرة بإرث الماضي النازي في ذاكرتها الجماعية. لذلك، من المبكر الحكم على مسار هذه العلاقات قبل اتضاح نتائج هذه المتغيرات.

< إسبانيا هي الجسر التاريخي بين أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. هل يمكن لها أن تلعب دورًا دبلوماسيًا في تعزيز الحوار بين المنطقتين؟

- تتمتع إسبانيا بحضور فاعل وعلاقات عميقة وفريدة مع أمريكا اللاتينية، يتجاوز جانب كبير منها الأطر الرسمية والإحصاءات المعلنة، ما يمنحها إمكانات كبيرة لتعزيز التقارب بين القارة ومناطق أخرى.

لكن تشرذم دول أمريكا اللاتينية يجعل من الصعب التعامل معها ككيان موحد. وبالتأكيد، تستطيع إسبانيا أداء دور أكبر في ربط أمريكا اللاتينية بالشرق الأوسط، إلا أن نجاح هذا التقارب يعتمد بالأساس على إرادة وسياسات الدول المعنية في المنطقتين، وليس على الأجندة الإسبانية وحدها.

< لماذا تختلف مواقف دول أمريكا اللاتينية تجاه إسرائيل وفلسطين؟ وهل تعكس هذه الاختلافات تحولًا تاريخيًا في سياسة أمريكا اللاتينية، أم أنها ترتبط أساسًا بالحكومات الحالية؟

- تستند مواقف حكومات أمريكا اللاتينية تجاه الصراع في الشرق الأوسط إلى عاملين أساسيين: حجم ونفوذ الجاليات اليهودية والفلسطينية أو السورية واللبنانية في كل دولة، والتوجه السياسي والأيديولوجي لكل حكومة.

وتاريخيًا، دعمت دول القارة إنشاء إسرائيل عام 1948، لكن بعض الحكومات اليسارية، مثل المكسيك والبرازيل وتشيلي في عهد الرئيس جابرييل بوريك، أبدت مؤخرًا دعمًا أكبر للمطالب الفلسطينية. وتُعد تشيلي مثالًا بارزًا، إذ تضم أكبر جالية فلسطينية في أمريكا اللاتينية، بأكثر من نصف مليون شخص من أصول فلسطينية أو سورية أو لبنانية. لكن مع تغير الحكومة، تحولت مواقفها نحو إسرائيل وواشنطن.

وشهدت كولومبيا تحولًا مشابهًا؛ فبعد مواقف مؤيدة للفلسطينيين في عهد جوستافو بيترو، اتجهت الحكومة الجديدة بقيادة أبيلاردو دي لا إسبرييا نحو إسرائيل، وقررت نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وبالتالي، فإن مواقف دول المنطقة تتشكل من تفاعل عاملين: ثقل الجاليات اليهودية والعربية، والتوجه السياسي للحكومات الحاكمة.

< في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتداخل المصالح الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية، هل يمكن أن يتحول الصراع الإقليمي إلى مواجهة دولية أوسع؟

- خطر خروج الحرب في إيران عن السيطرة قائم؛ فمن الواضح أن هناك خطرًا للتصعيد. وسنرى من سيُشكّل الحكومة الجديدة في إسرائيل؛ فحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو ستكون عدائية للغاية، ومن المرجح أن تسعى لاستئناف الهجوم على إيران، ما قد يدفع بعض حلفاء إيران المقربين، مثل الحوثيين في اليمن، إلى التحرك؛ ما يُعقّد الوضع الدولي، ويزيد من خطر امتداد هذا الصراع، الذي هو الآن مُقتصر نسبيًا على منطقة مُحددة.

ورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفاءها من جهة أخرى، لا تبدو لديها حاليًا رغبة في إنهاء الصراع، فإن قوى دولية أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي والهند، لا ترغب في الانجرار إليه. وحتى الصين وروسيا، رغم دعمهما لإيران، لا تنظران بارتياح إلى استمرار المواجهة.

وكما يقول المثل «الريح السيئة لا تجلب الخير لأحد»، فالحرب تُحدث اضطرابات في الأسواق الدولية، وتؤدي إلى ارتفاع التضخم ونقص إمدادات العديد من المنتجات، وهي تعقيدات لا ترغب دول كثيرة في أن تجد نفسها متورطة فيها.

< تتمتع أمريكا اللاتينية بثروات كبيرة من الليثيوم والنفط. كيف يمكن أن تهدد هذه الثروات استقلالية أمريكا اللاتينية؟

- هناك اهتمام دولي متزايد بأمريكا اللاتينية بفضل ما تمتلكه من احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط، والمعادن الاستراتيجية مثل الليثيوم والنحاس، إلى جانب العناصر الأرضية النادرة، فضلًا عن كونها منطقة كبرى لإنتاج الغذاء، إذ تنتج ما يكفي لإطعام أكثر من 1.3 مليون شخص، إلى جانب تنوعها البيولوجي وامتلاكها رأس مال بشريًا مهمًا، وتمتعها بالاستقرار النسبي وغياب النزاعات العسكرية بين دولها.

كل هذه العوامل تجعل اهتمام القوى الكبرى وغيرها من الأطراف الدولية بالمنطقة يتزايد بصورة مستمرة. ومن مصلحة دول أمريكا اللاتينية ومجتمعاتها أن تحقق أكبر استفادة ممكنة من هذا الوضع، وأن تحسن استغلاله، لكن تحقيق ذلك يتطلب من حكوماتها توحيد المصالح والرؤى الوطنية، وتكثيف التعاون والتنسيق فيما بينها.

< ما يحدث حاليًا في الشرق الأوسط، والتغير في استراتيجية الدول الكبرى تجاه أمريكا اللاتينية.. هل يرتبط الحدثان ببعضهما؟

- لا أعتقد ذلك. أرى أن ما يحدث في الشرق الأوسط، وتحديدًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يختلف تمامًا عما يحدث في أمريكا اللاتينية. فواقع الشرق الأوسط يختلف عن واقع أمريكا اللاتينية، وكذلك دور الولايات المتحدة والصين وحضورهما في كلتا المنطقتين مختلف أيضًا، وهذا ما يجعلهما ظاهرتين غير قابلتين للمقارنة بأي شكل من الأشكال.

وبالطبع، أصبحت الجغرافيا السياسية في الوقت الراهن عنصرًا أساسيًا لفهم ما يحدث في العالم. فقد أزاحت الجغرافيا السياسية الاقتصاد في كثير من الجوانب التي كانت تتيح لنا سابقًا فهم العلاقات بين القوى العظمى وما يجري في العالم. لكننا، رغم ذلك، أمام وضع بالغ التعقيد، تتباين فيه المصالح المطروحة، وتتعدد الأطراف الفاعلة المشاركة فيه.

< أخيرًا، هل يمكننا القول إن الصراعات الحالية تدور فقط حول الثروات، أم أننا نواجه نظامًا دوليًا جديدًا؟

- أعتقد أننا أمام نظام دولي مختلف. فقد أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ذلك بالفعل، في الخطاب الذي ألقاه في منتدى دافوس، والذي تحدث فيه تحديدًا عن موت النظام الليبرالي القائم على القواعد، الذي نشأ في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال كارني إن هذا النظام الليبرالي الشهير القائم على القواعد لم يكن نظامًا بالمعنى الحقيقي، ولم يكن ليبراليًا، ولم يكن قائمًا على القانون.

ومن الواضح إذن أن العالم قد تغير، وأن العلاقات بين القوى الكبرى قد تغيرت أيضًا، وأننا نعيش مرحلة مختلفة. وفي ظل هذه الظروف، تكمن الفرصة، كما أشار كارني أيضًا، في توحيد مواقف القوى المتوسطة والتوصل إلى توافق فيما بينها، بحيث تتمكن من التحرك بصورة منسقة، انطلاقًا مما وصفه بـ«البراجماتية المدعومة بالقيم»، وهو ما من شأنه أن يتيح لها مواجهة كل من الصين والولايات المتحدة بفرص أكبر للنجاح.