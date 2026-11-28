فتش محققون في العاصمة الفرنسية باريس مقر حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، الذي تتزعمه مارين لوبان، وذلك في إطار التحقيق بشأن تسريبات مزعومة للمعلومات من وزارة الداخلية.

ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، استهدفت عمليات التفتيش التي جرت في 9 نوفمبر مكتب أمبواز دي رانكور، المدير السابق لمكتب لوبان، بالإضافة إلى منزله.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية أول من كشف عن هذه العملية أمس الجمعة، وعقب ذلك نفت لوبان تورط قيادة الحزب في القضية.

وقالت السياسية الشعبوية للصحفيين: "لم تكن عملية التفتيش موجهة بأي حال من الأحوال ضد حزب التجمع الوطني".

وأضافت لوبان، التي تعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، أن التفتيش لم يشمل مكتبها أو مكتب رئيس الحزب جوردان بارديلا.

وقالت وسائل إعلام أخرى، من بينها شبكة "بي إف إم تي في" التلفزيونية، اليوم السبت إنها تلقت تأكيدات بشأن عمليات التفتيش من مصادر مطلعة على التحقيقات.

وأفادت التقارير بأن دي رانكور، الذي يتولى حاليا تنسيق الحملة الانتخابية الرئاسية لحزب التجمع الوطني لعام 2027، يشتبه في حصوله على معلومات سرية تتعلق بإجراءات قضائية جارية ضد الحزب.

وتشمل هذه القضايا اتهامات بتمويل الحملات الانتخابية بصورة غير قانونية.

رسالة بريد إلكتروني سرية فجرت التحقيق

ووفقا للتقارير، فتح مكتب المدعي العام في باريس التحقيق في نهاية يوليو الماضي؛ بهدف أساسي هو التحقق مما إذا كانت معلومات سرية تتعلق بإجراءات قضائية جارية قد سُرّبت بشكل غير قانوني.

واندلعت القضية عقب العثور على نسخة من رسالة بريد إلكتروني سرية خلال تفتيش شقة فريديريك شاتيون، المقرب من لوبان، في العاصمة الإيطالية روما.

وتضمنت الرسالة، التي أرسلتها موظفة بوزارة الداخلية الفرنسية إلى رؤسائها، تفاصيل بشأن استجوابها في إطار تحقيق يتعلق بحزب التجمع الوطني.

ويركز هذا التحقيق على شبهات تمويل غير قانوني للحملات الانتخابية في عامي 2022 و2024، إلى جانب قروض خاصة مثيرة للجدل.