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أعرب أندريه تيريج مدير مصنع شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين، عن تفاؤله حيال إحراز تقدم في مجال ترخيص السيارات ذاتية القيادة وتلك التي تعمل بأنظمة مساعدة آلية في أوروبا.

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، قال تيريج ردا على سؤال عما إذا كانت هيئات الترخيص الأوروبية تتجاوب مع ذلك: "إننا نرصد على أي حال خطوات في هذا الاتجاه".

وأضاف تيريج أن إيطاليا أصبحت الأسبوع الماضي الدولة الثانية عشرة في الاتحاد الأوروبي التي تسمح باستخدام نظام تسلا لمساعدة السائق، من المستوى الثاني.

وقال للصحيفة: "نأمل أن يصدر قريبا تصريح باستخدام النظام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، فهذا من شأنه أن يمهد الطريق لمستقبل تصبح فيه حركة المرور ذاتية القيادة بالكامل ".

وأشار إلى أن الإمكانات المتاحة في هذا المجال هائلة، لا سيما فيما يتعلق بالسلامة والتكاليف.

وكانت تسلا المملوكة للملياردير التقني الأمريكي إيلون ماسك قد أعلنت مؤخرا عن مشروع بمليارات اليورو في جرونهايده الواقعة بولاية براندنبورج الألمانية.

ومن المقرر في إطار هذا المشروع أن يتيح مبنى إنتاج جديد تصنيع ما يصل إلى مليون سيارة من طراز "سايبركاب" مستقبلا، وهي سيارات أجرة آلية ستنقل الركاب بدون وجود سائق.

وقال تيريج في المقابلة إن تسلا تعتزم تعميم القيادة الذاتية بالكامل خارج الولايات المتحدة أيضا. ويعد مصنع تسلا في جرونهايده هو المصنع الوحيد لشركة السيارات الأمريكية في قارة أوروبا.

ويُصنف مستوى الأتمتة في السيارات ضمن درجات مختلفة، ويستند المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا إلى هذا التصنيف أيضا.

وتتراوح هذه المستويات بين 0 و5، وكلما ارتفع المستوى زادت درجة تطور الأتمتة.

وتشهد ألمانيا العديد من المشروعات التجريبية في مجال القيادة التي تعمل بأنظمة مساعدة آلية والقيادة الذاتية.