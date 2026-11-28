عزز الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان "دي بي بي" نفوذه في الانتخابات المحلية التي أجريت اليوم السبت، بعدما فاز بالسيطرة على تسع حكومات محلية من أصل 22 في الجزيرة، مما منح إدارة الرئيس لاي تشينج تي دفعة سياسية محدودة.

وكان الحزب قد فاز بخمس حكومات محلية فقط في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2022.

أما أكبر أحزاب المعارضة في تايوان، وهو الحزب القومي الصيني المعروف باسم حزب الكومينتانج فقد فاز بـ12 حكومة محلية، أي أقل بواقع حكومتين مقارنة بنتائج عام 2022. فيما فاز مرشح مستقل بحكومة محلية واحدة.

وفي السباق الانتخابي الذي حظي بأكبر قدر من الاهتمام في العاصمة تايبيه، أخفق مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي، بوما شين، في إزاحة عمدة المدينة الحالي، شيانج وان آن، المنتمي إلى حزب الكومينتانج، وهو ما بدد آمال الحزب الحاكم في استعادة السيطرة على العاصمة للمرة الأولى منذ عام 1998.

وشكر شيانج جميع سكان تايبيه، بغض النظر عن المرشح الذي صوتوا لصالحه، قائلاً أمام أنصاره الذين استقبلوه بالهتافات: "إنني ممتن لأهالي تايبيه العظماء الذين أعربوا من خلال أصواتهم عن تقديرهم للجهود التي بذلتها حكومة المدينة على مدى السنوات الأربع الماضية".

ومن ناحيته، قال شين أمام أنصاره الذين خيمت عليهم خيبة الأمل في مقر حملته الانتخابية: "أياً كان الفائز، فإن ذلك يمثل انتصاراً للديمقراطية في تايوان"، مضيفاً أنه يجب احترام قرار الناخبين في تايبيه.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس التشريعي المقبلة في تايوان في يناير 2028.

وقال شين للآلاف من أنصاره، عقب إقراره بالهزيمة: "أعلم أن كثيرين يبكون هنا. وأود أن أشكر كل شخص صوّت لي".

وأضاف شين، الذي تصفه بكين بأنه انفصالي، أنه اتصل بشيانج لتهنئته بالفوز.

وبحسب السلطات الانتخابية، وبعد فرز الأصوات في 1606 مراكز اقتراع من أصل 1790، أي ما يقرب من 90% من إجمالي المراكز، حصل شيانج على نحو 53.8% من الأصوات، مقابل 45.6% لشين.

وقال شيانج، وقد اغرورقت عيناه بالدموع، أمام أنصاره مساء اليوم السبت: "بعد انتخابات ديمقراطية طويلة وشاقة، خضنا المعركة معاً حتى النهاية.. شكراً لكم جميعاً"، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وكان شين، الذي لم تكن التوقعات ترجّح فوزه في البداية، معروفاً بجهوده في تنظيم دورات للتدريب على الدفاع المدني.

وقد استقطب الاهتمام والدعم خلال حملته الانتخابية التي ركزت على قضايا من بينها زيادة زراعة الأشجار وجعل إدارة المدينة أكثر استجابة لمطالب السكان.

وجرت حملته الانتخابية في ظل ضغوط من بكين، التي فرضت عليه عقوبات وفتحت تحقيقاً بشأن أنشطته، وفقا لوكالة (أ ب).

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس التشريعي المقبلة في تايوان في يناير/ كانون الثاني 2028.