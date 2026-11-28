أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، السبت، موافقته على التنازل عن مبدأ حزبه "الليكود"، وقبوله بأن يتولى رئيس حزب "يشار" جادي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولًا، على أن يتولى هو منصب رئيس الحكومة البديل في بداية الولاية، وذلك في إطار مساعٍ لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتنتهي المهلة الأولية الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل حكومة في 6 ديسمبر المقبل، لكن ما زال بإمكانه الطلب من الرئيس إسحاق هرتسوج تمديدها 14 يومًا غير قابلة للتمديد، وفق وكالة الأناضول.

وتبدو الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد موقف آيزنكوت، وما إذا كان سيتجه إلى تشكيل حكومة يكون أساسها أحزاب كتلة التغيير، أم حكومة وحدة وطنية موسعة.

وادعى نتنياهو، في بيان، أن حزب "الليكود" بقيادته "هو الأكبر في إسرائيل، بفارق كبير يبلغ ربع مليون صوت أكثر من حزب آيزنكوت، وكان يجب عليّ أن أقود حكومة الوحدة، أو على الأقل أن أكون الأول في التناوب".

واستدرك: "لكن في ضوء قوة الخطر الوجودي وإمكانية قيام حكومة لا تملك القدرة على مواجهة هذا الخطر، فإن مسؤوليتي كقائد تفرض عليّ أن أضع كل شيء جانبًا، بما في ذلك مبدأ الحزب الأكبر، وأن أوافق على أن يتولى غادي آيزنكوت منصب رئيس الحكومة أولًا، بينما أتولى في بداية الولاية منصب رئيس الحكومة البديل".

وزعم نتنياهو أن "ما يحدث في الكنيست هو مجرد البداية، وأن عناصر معادية ستستولي على الدولة من الداخل دون إطلاق رصاصة واحدة"، وفق زعمه.

وتابع: "مؤيدو الإرهاب يخططون لمنح الجنسية لمئات الآلاف من الفلسطينيين بحجة لم الشمل، وإقامة حكم ذاتي عربي في الجليل والنقب، والانسحاب من غزة وسوريا ولبنان، وإقامة دولة فلسطينية تحت رعاية إيران على أنقاض إسرائيل".

وادعى أن "أعضاء أحزاب مؤيدة للإرهاب يتحدثون بكلمات ناعمة بالعبرية، بينما يعبرون بالعربية عن تأييد مطلق للإرهاب وتدمير إسرائيل تحت مبدأ التقية"، وزعم أن قيادات "القائمة المشتركة" ستكبّل أيدي حكومة اليسار في قتال أعدائها.

ودعا نتنياهو إلى بدء مفاوضات فورية وحقيقية ومكثفة لتشكيل حكومة الوحدة، مشددًا على ضرورة أن يقابل الطرف الآخر موافقته باستعداد مماثل للمساومة وتقديم التنازلات.

ولم يصدر تعقيب فوري من آيزنكوت، غير أنه قال في بيان، الجمعة: "إلى أولئك الذين يرغبون حقًا في تشكيل حكومة وحدة: أدرك أن قطاعًا واسعًا من الجمهور يتطلع إلى حكومة وحدة تتألف حصرًا من أحزاب صهيونية، وتعمل معًا على سن قانون الخدمة الوطنية للجميع".

وفي إشارة إلى عدم جدية "الليكود" في دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة، أضاف: "من بين البدائل المتاحة، يطرح حزب الليكود حاليًا أسوأ خيار ممكن، فهو يقدم الحكومة ذاتها، وبالشركاء ذاتهم، دون أي تغييرات ودون قانون للتجنيد".

واعتبر أن "هذا الخيار خالي الوفاض على كافة الأصعدة، ولا نية لديّ للمشاركة في مثل هذه المسرحية".

وكانت المفاوضات بين "يشار" و"الليكود" تركزت أساسًا على من سيتولى رئاسة حكومة التناوب أولًا، وإصرار نتنياهو على ضم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير إلى الحكومة.

لكن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت، الجمعة، إن الطرفين توصلا إلى "تفاهمات أولية بشأن المضي قدمًا في إصلاحات متفق عليها للنظام القضائي؛ غير أن الخلاف بشأن ترتيب تولي رئاسة الوزراء في التناوب لا يزال قائمًا".

وأضافت الصحيفة: "يعارض فريق آيزنكوت مشاركة إيتمار بن غفير في حكومة وحدة، في حين لم يبدِ نتنياهو حتى الآن موافقته على استبعاده".

وتابعت: "عقب لقاء آيزنكوت بالرئيس إسحاق هرتسوج أول أمس، أشارت مصادر داخل معسكر التغيير إلى أنه من الواضح أن الرئيس يعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأشارت إلى أن "هذه المصادر ترى أن هناك سيناريو قد يوجه فيه نتنياهو قريبًا دعوة علنية لآيزنكوت لتشكيل حكومة وحدة، مع إبداء استعداده لتولي المنصب في المرحلة الثانية من اتفاق التناوب؛ وهي خطوة تهدف إلى وضع آيزنكوت في زاوية حرجة، وتعقيد جهوده الرامية إلى تشكيل حكومة مع الأحزاب الحريدية".