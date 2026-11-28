استعرض الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، مع سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في اتصال هاتفي، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاتصال، دعم قطر لكل الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.