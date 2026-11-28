اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، دولًا مجاورة لبلاده باتخاذ مواقف عدائية تجاه السودان، والسماح لقوات الدعم السريع بالتحرك انطلاقًا من أراضيها، دون أن يسمي تلك الدول.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البرهان، الذي يقود الجيش السوداني، في حفل تكريم جرحى القوة المشتركة للحركات المسلحة المساندة للجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع، بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان لمجلس السيادة.

وأشاد البرهان بتضحيات القوات المشتركة ودورها في القتال إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع، وأشار إلى "الاستعداء الذي يواجهه السودان من دول الجوار"، وقال إن تحركات قوات الدعم السريع تنطلق من أراضي تلك الدول، دون تحديدها، وفق وكالة الأناضول.

وتوعد البرهان الجهات التي أساءت إلى الشعب السوداني، قائلًا: "كل من مس الشعب السوداني بسوء سيدفع الثمن عاجلًا أو آجلًا".

وأكد عزم الجيش على مواصلة عملياته العسكرية ضد قوات الدعم السريع حتى حسم الحرب، وأضاف: "لا بد من هزيمة العدو وحسمه تمامًا، ونحن لسنا أعداء لقبيلة أو جهة، عدونا هو مليشيا التمرد (الدعم السريع) ومن ساندها وأعانها".

واعتبر البرهان أن الشعب السوداني مصمم على القضاء على قوات الدعم السريع، التي اتهمها بانتهاك حرماته ونهب ممتلكاته.

وشدد على أنه "لن يكون هناك مستقبل لهذه المليشيا في الدولة السودانية مجددًا"، معتبرًا أن ذلك سيصب في صالح أمن الإقليم واستقراره.

وتأتي تصريحات البرهان في ظل تصاعد العمليات العسكرية بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، التي تشهد هجمات لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال المتحالفة معها.

والجمعة، أعلن الجيش السوداني وصول تعزيزات عسكرية من القوة المشتركة للحركات المسلحة إلى ولاية النيل الأزرق، لإسناد قواته في مواجهة الدعم السريع وحليفتها.

وتتكون القوة المشتركة للحركات المسلحة من فصائل في إقليم دارفور (غرب) وقعت اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة السودانية عام 2020، وتقاتل إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع.

وسبق أن اتهمت السلطات السودانية أطرافًا إقليمية بتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع، معتبرة أن التدخلات الخارجية تسهم في إطالة أمد الحرب.

واتهمت الخرطوم أكثر من مرة إثيوبيا بتقديم دعم عسكري لقوات "الدعم السريع"، والسماح باستخدام أراضيها لإطلاق طائرات مسيّرة تستهدف مواقع داخل السودان، فيما تنفي أديس أبابا هذه الاتهامات وتؤكد احترامها سيادة السودان.

وفي 2 نوفمبر الجاري، أعلنت الخرطوم تقديم شكويين ضد إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بشأن هجمات بطائرات مسيّرة قالت إنها انطلقت من الأراضي الإثيوبية واستهدفت منشآت مدنية ومحطات كهرباء سودانية.

وفي 25 نوفمبر الجاري، رفضت الخرطوم مبادرة إثيوبية لاستضافة حوار سوداني، معتبرة أن أديس أبابا لا تستوفي شرط الحياد، بسبب الاتهامات المتعلقة بدعم "الدعم السريع" وإطلاق مسيّرات من أراضيها.