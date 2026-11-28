أعلن حزب "الليكود" الإسرائيلي، السبت، أن قائده رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، اتفق مع رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت على عقد لقاء بينهما، الأحد، لبحث المفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة.

وقال الحزب، في بيان مقتضب، إن نتنياهو وآيزنكوت "تحدثا هاتفيا واتفقا على الاجتماع غدا (الأحد) عند الساعة العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي)، في فندق دان أكاديا بمدينة هرتسليا".

ولم يصدر تعقيب فوري من آيزنكوت أو حزبه "يشار" بخصوص ما أعلنه الليكود.

وفي وقت سابق السبت، أعلن نتنياهو موافقته على التنازل عن مبدأ حزبه "الليكود"، وقبوله بتولي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولا، على أن يتولى هو منصب رئيس الحكومة البديل في بداية الولاية، ضمن مساع لتشكيل حكومة وحدة.

غير أن عرض نتنياهو قوبل بتشكيك من قادة أحزاب في جديته، وتحذيرات من أن يكون محاولة لإضاعة الوقت وعرقلة تشكيل حكومة جديدة من دونه.

وإثر موافقة نتنياهو بخصوص التناوب، وضعه آيزنكوت، أمام اختبار لجدية عرضه تشكيل حكومة وحدة، داعيا إياه إلى إجراء مفاوضات عاجلة الليلة، بعد اتهامه بالتهرب من المفاوضات على مدى 3 أسابيع.

وكشف آيزنكوت في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية أنه قدم، الأحد الماضي، مقترحا مفصلا لنتنياهو عبر قناة اتصال سرية أقيمت بطلب من الأخير، تناول قضايا جوهرية وتضمن مواقف توافقية مهمة من جانبه بشأن بعضها.

وأوضح أن المقترح، الذي لم يكشف تفاصيله، قُدم قبل توقيعه اتفاقا ائتلافيا آخر، مشيرا إلى أن نتنياهو لم يرد بعد على القضايا الجوهرية الواردة فيه.

واتهم آيزنكوت نتنياهو بالتهرب من المفاوضات، قائلا: "منذ نحو 3 أسابيع، نحاول أنا وفريقي إجراء مفاوضات حقيقية وصادقة ومتسارعة، لكننا نواجه الرفض والتهرب".

وأضاف: "إذا كان الليكود مستعدا لوحدة حقيقية، فأنا مستعد لاختبار مدى جديته خلال الساعات الـ24 المقبلة".

وشدد على أن المفاوضات ينبغي أن تستند إلى المقترح المفصل الذي قدمه لنتنياهو ولم يرد عليه الأخير "حتى الآن".

وفي إشارة إلى مضيه في مسار تشكيل الحكومة، أوضح آيزنكوت أنه جرى خلال الأسابيع الماضية بلورة الخطوط الأساسية للحكومة التي يعتزم طرحها لأداء اليمين خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنها ستشكل أساسا لأي حكومة مستقبلية برئاسته.

وقال إن الوحدة التي تحتاج إليها إسرائيل، والتي هو مستعد لدفع أثمان سياسية من أجلها، هي وحدة المواطنين على أساس القيم والتضامن الذي يعتبره عنصرا أساسيا في الأمن القومي للبلاد.

وأكد التزامه بمواصلة العمل لتشكيل حكومة تخدم جميع المواطنين الإسرائيليين خلال الأيام المقبلة، بمن فيهم الذين لم يصوتوا له ولشركائه.

- سباق مع الزمن لتشكيل الحكومة

وتأتي دعوة آيزنكوت في وقت يسعى فيه إلى استكمال تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة، وسط خلافات بين الأحزاب الداعمة له بشأن إشراك نتنياهو وحزبه فيها.

ويمتلك "معسكر التغيير" 48 مقعدا من أصل 120 في الكنيست (البرلمان)، ما يجعله بحاجة إلى دعم قوى سياسية أخرى لتأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، والبالغة 61 مقعدا.

وفيما يدفع بينيت باتجاه تشكيل حكومة وحدة تضم الليكود، يرفض غولان مشاركة نتنياهو ويفضل تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية التي تمتلك 19 مقعدا في الكنيست.

ويضع إعلان آيزنكوت عزمه طرح حكومته لأداء اليمين خلال الأيام المقبلة عرض نتنياهو أمام اختبار زمني، خصوصا مع اقتراب انتهاء المهلة الأولية الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر المقبل.

ويحق لآيزنكوت طلب تمديد المهلة 14 يوما إضافيا غير قابلة للتمديد من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.