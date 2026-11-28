افتُتح في جزيرة براتر بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا سوق لعيد الميلاد مستوحى بالكامل من عالم الساحر الشهير هاري بوتر، في تجربة تختلف عن أسواق عيد الميلاد التقليدية التي تنتشر في ألمانيا خلال موسم الأعياد؛ ويوجد في هذا أكشاك وأضواء ونبيذ ساخن، وزينة مصنوعة من أغصان الأشجار.

ويستمر السوق حتى 6 ديسمبر المقبل، ويتيح للزوار شراء منتجات تذكارية مستوحاة من سلسلة هاري بوتر، وتذوق مأكولات ومشروبات مرتبطة بعالمها، فضلا عن التقاط صور في أجواء تحاكي المشاهد الشهيرة من السلسلة.

وذكر منظمو السوق أنه مستوحى من مسلسل شبكة "إتش بي أو" والذي يحمل عنوان "هاري بوتر وحجر الفيلسوف". وفي الوقت نفسه، تشير الملصقات في السوق إلى موعد بدء عرض المسلسل عبر منصة البث في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

ويستند المسلسل إلى سلسلة روايات الفانتازيا الشهيرة عالميا للكاتبة جوان كاثلين رولينج. ويؤدي الأدوار الرئيسية ممثلون من بينهم دومينيك ماكلولين في دور هاري بوتر، وأرابيلا ستانتون في دور هيرميون، وألاستير ستاوت في دور رون ويزلي.

ونظرا لوجود سلسلة أفلام سينمائية ناجحة من ثمانية أجزاء عن هاري بوتر، يبدي كثير من المعجبين تشككهم في قدرة النسخة الجديدة على منافسة تلك الأفلام.