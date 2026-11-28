تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، بإسناد القوات التي تقاتل ضد قوات الدعم السريع في مناطق كرنوي والطينة وبئر سليبة بإقليم دارفور (غرب)، مؤكدا أن الجيش سيصل إليها ويقاتل إلى جانبها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البرهان، الذي يقود الجيش، في حفل تكريم جرحى القوة المشتركة للحركات المسلحة بالعاصمة الخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

ووجه البرهان التحية إلى القوات الموجودة في كرنوي والطينة وبئر سليبة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستصل إليها وتقاتل إلى جانبها ضد قوات الدعم السريع.

كما حيا القوات المرابطة في ولاية النيل الأزرق وإقليم كردفان ومختلف جبهات القتال، مشيدا بتضحيات القوات المسلحة والقوة المشتركة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين، وفق وكالة الأناضول.

وقال البرهان إن الثبات والصمود والقتال والإصرار على هزيمة قوات الدعم السريع كانت من سمات القوات المسلحة والقوة المشتركة خلال الحرب.

وأضاف: "لا يجرؤ أحد على إنكار تضحيات المشتركة ونضالها خلال هذه المعركة الوطنية".

وأشاد البرهان بمبادرة حاكم إقليم دارفور مني أركو ميناوي لتكريم جرحى القوة المشتركة، وبالأدوار التي يقوم بها خلال الحرب.

وأكد عزم الجيش على مواصلة الحرب ضد قوات الدعم السريع حتى نهايتها، قائلا: "لا بد من هزيمة العدو وحسمه تماما، ونحن لسنا أعداء لقبيلة أو جهة، عدونا هو مليشيا التمرد (الدعم السريع) ومن ساندها وعاونها".

وأشار إلى أن الشعب السوداني مصمم على القضاء على قوات الدعم السريع، التي اتهمها بانتهاك حرماته ونهب ممتلكاته.

وشدد البرهان على أنه "لن يكون هناك مستقبل لهذه المليشيا في الدولة السودانية مجددا"، معتبرا أن ذلك سيصب في صالح أمن الإقليم واستقراره.

كما اتهم دولا مجاورة للسودان، لم يسمها، باتخاذ مواقف عدائية تجاه بلاده، قائلا إن قوات الدعم السريع تنطلق في تحركاتها من أراضي تلك الدول.

وتوعد البرهان الجهات التي أساءت إلى الشعب، قائلا إن "كل من مس الشعب السوداني بسوء سيدفع الثمن عاجلا أو آجلا".

وفي ختام الحفل، تبرع البرهان بـ5 ملايين دولار للمساهمة في صندوق علاج جرحى القوة المشتركة.

وتقع منطقتا كرنوي والطينة بولاية شمال دارفور، فيما تقع بئر سليبة بولاية غرب دارفور، قرب الحدود مع تشاد.

وتكتسب المناطق الثلاث أهمية في ظل سيطرة قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور، بما في ذلك مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، منذ أواخر أكتوبر 2025.

وتتكون القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور من فصائل وقعت اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة السودانية عام 2020، وتقاتل إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع.

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا إثر خلاف بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.