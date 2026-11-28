- تحت شعار "رنّمي يا بيت لحم، وأعلني فرح السماء" وسط دعوات لمساندة سكان المدينة وتنشيط السياحة فيها..

أطلقت مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، السبت، احتفالات أعياد الميلاد لعام 2026/2027، تحت شعار "رنّمي يا بيت لحم، وأعلني فرح السماء"، وسط دعوات لزيارة المدينة ومساندة سكانها وتنشيط قطاعها السياحي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر بلدية بيت لحم، حضره مسؤولون فلسطينيون، لإعلان رسالة المدينة إلى العالم بمناسبة الأعياد، وفق ما تابعته الأناضول.

وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا إن إطلاق فعاليات أعياد الميلاد من المدينة التي شهدت ميلاد السيد المسيح قبل أكثر من ألفي عام، يحمل رسالة إلى العالم مفادها أن "بيت لحم التي أنارت درب البشرية ببشارة مجيدة، ببشارة الميلاد، لا يجوز أن تبقى أسيرة العتمة".

وأضاف أن المدينة التي "علمت العالم معنى الرجاء تستحق أن تعيشه واقعًا في حياة أهلها".

وأوضح أن شعار احتفالات هذا العام "نداء نطلقه من مدينة لم تفقد إيمانها بالحياة، مدينة قد يخف فيها صخب الفرح أحيانًا، لكن صوتها لا يغيب ورسالتها لا تنطفئ".

وأشار حنانيا إلى أن أعياد الميلاد تحل هذا العام فيما لا تزال "جراح الذاكرة الفلسطينية لم تندمل"، وفي ظل "وجع إنساني عميق" في قطاع غزة، وتحديات وقيود تثقل الحياة اليومية في المدن والقرى الفلسطينية.

ولفت إلى أن فعاليات هذا العام تستهدف استعادة نبض المدينة، وإعادة وصل بيت لحم بالعالم على أرض الميلاد، وإعادة مظاهر الحياة إليها.

ووجه دعوة إلى العالم لزيارة المدينة، قائلًا: "تعالوا إلى بيت لحم، تعالوا إلى المدينة الحاضرة دومًا في صلواتكم، تعالوا لتشهدوا الميلاد في موطنه الأول ولتقرع أجراس كنائس بيت لحم على مسامعكم".

من جهته، قال محافظ بيت لحم محمد عليان إن الفلسطينيين، رغم الظروف التي يعيشونها، قادرون على الفرح، داعيًا شعوب العالم المحبة للسلام إلى زيارة المدينة، ومشيرًا إلى أنها تنعم بحالة من الأمن والاستقرار.

بدوره، قال وزير السياحة والإعلام هاني الحايك إن أعياد الميلاد تأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة ألقت بظلالها على بيت لحم، التي يعتمد اقتصادها بصورة أساسية على السياحة والحج والفندقة والخدمات المرتبطة بها.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تعمل، عبر وزاراتها ومؤسساتها المختلفة، على توفير مقومات التعافي والنهوض بالقطاع السياحي، وتذليل العقبات أمام العاملين فيه، وتعزيز الجهود لاستعادة الحركة السياحية، باعتبارها أحد القطاعات المهمة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

من جانبه، أعلن مدير عام شرطة محافظة بيت لحم محمد عيد استكمال الاستعدادات الأمنية لتأمين الاحتفالات، وتخصيص أكثر من 600 عنصر لتنفيذ الخطة الأمنية، بإسناد من الأجهزة الأمنية، لضمان توفير الأجواء المناسبة للمواطنين والزوار.

وفي وقت سابق السبت، دعا حارس الأراضي المقدسة، الأب فرانشيسكو يلبو، المسيحيين حول العالم إلى العودة إلى الأرض المقدسة، مؤكدًا أن حضورهم يمثل قوة ورجاء لسكانها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وجاءت دعوته عقب وصول موكبه الرسمي إلى بيت لحم قادمًا من القدس، إيذانًا ببدء احتفالات أعياد الميلاد، حيث شدد على الأهمية الروحية والإنسانية لزيارة الحجاج والمسيحيين إلى مهد المسيح، ودعم صمود السكان المحليين.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي، ومن بينها الكاثوليك، بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر، بينما تحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي، ومنها الأرثوذكس، بالعيد يوم 7 يناير.

وتتعرض بلدات ذات غالبية مسيحية في الضفة الغربية لاعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي. كما تعاني، مثل بقية البلدات الفلسطينية، من القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.

ومن خلال نظام التصاريح والحواجز العسكرية، تؤثر القيود الإسرائيلية على قدرة الفلسطينيين من بقية الضفة الغربية على الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، ومنها كنيسة القيامة، والمشاركة في المناسبات والطقوس الدينية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، ما خلّف أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

وبموازاة هذه الإبادة، تتكثف اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس.