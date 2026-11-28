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• الهجوم استهدف موقعا للحرس الوطني غربي النيجر وأسفر أيضا عن إصابة 20 عسكريا، وفق حصيلة أولية أعلنتها السلطات النيجرية..

أدانت الجزائر، السبت، بشدة هجومًا إرهابيًا استهدف موقعًا للحرس الوطني في ولاية تيلابيري غربي النيجر، وأسفر عن مقتل 13 عسكريًا وإصابة 20 آخرين، وفق حصيلة أولية.

وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للهجوم، مقدمة تعازيها ومواساتها إلى حكومة النيجر وشعبها وأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وجددت الجزائر تضامنها الكامل مع النيجر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدة وقوفها إلى جانبها في التصدي لهذه الآفة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

والخميس، تعرض موقع للحرس الوطني في منطقة سانام التابعة لدائرة أبالا بولاية تيلابيري لهجوم شنه عدد كبير من المسلحين، وفق بيان لوزارة الدفاع النيجرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأعلنت الوزارة أن الهجوم أسفر، في حصيلة أولية، عن مقتل 13 عسكريًا وإصابة 20 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة، مشيرة إلى إجلاء المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت أن القوات النيجرية تمكنت خلال التصدي للهجوم من تحييد عدد من المهاجمين وتدمير معدات لوجستية تابعة لهم، فيما تواصلت عمليات التمشيط لتعقب المهاجمين.

ولم تحدد الوزارة هوية منفذي الهجوم أو الجهة التي ينتمون إليها.