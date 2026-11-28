تسعى الحكومة الإندونيسية إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية مع النرويج، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وقال الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، إيرلانجا هارتارتو، إن تعظيم الاستفادة من الاتفاقية التجارية يمكن تحقيقه من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية ورصد الاحتياجات التجارية لرجال الأعمال في كلا البلدين.

وأضاف إيرلانجا، عقب اجتماعه مع السفيرة النرويجية لدى إندونيسيا، كايا جلوم، في جاكرتا: "يمكن تعزيز الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من خلال تحديد الفرص التجارية والاستثمارية بين إندونيسيا والنرويج، فضلاً عن حصر الفرص المتاحة أمام القطاعات الصناعية واحتياجات الشركات في كلا البلدين".

ووصف إيرلانجا الاتفاقية بأنها إطار مهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جاكرتا وكتلة رابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي تضم النرويج وسويسرا وآيسلندا وليختنشتاين.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل التعاون في قطاعي النقل البحري والطاقة، بما يشمل تطوير صناعة الشحن البحري القائمة على التكنولوجيا، إلى جانب التعاون في مجالي الطاقة والبنية التحتية تحت سطح البحر.