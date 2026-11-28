وصل أكثر من 1100 مهاجر كانوا يستقلون قوارب قادمة من شمال أفريقيا إلى جزيرتي كريت وجافدوس اليونانيتين خلال اليومين الماضيين، وفقا لبيانات خفر السواحل. وقالت السلطات إنه تم انتشال جثتي شخصين وصلا إلى الشاطئ، اليوم السبت.

وتأتي الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين الوافدين إلى اليونان رغم النهج المتشدد الذي تتبعه الحكومة في التعامل مع ملف الهجرة. وتعد اليونان واحدة من خمس دول بالاتحاد الأوروبي تسعى إلى إنشاء "مركز لإعادة المهاجرين" في رواندا، يمكن إرسال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إليه اعتبارا من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى ردع المزيد من الأشخاص عن الوصول إلى أوروبا.

وأثارت خطة كل من النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا انتقادات من جانب منظمات حقوق الإنسان.

وأظهرت تقارير خفر السواحل الصادرة يومي أمس الجمعة واليوم السبت أن السلطات اليونانية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" تمكنتا من إنقاذ أكثر من 1100 شخص من قوارب كانت تبحر في المياه القريبة من جزيرة كريت وجزيرة جافدوس الصغيرة الواقعة جنوب البلاد، وذلك خلال الفترة من الساعات الأولى من صباح الجمعة وحتى بعد ظهر اليوم السبت.

وقال خفر السواحل اليوم السبت إن من بين الوافدين41 ناجيا، بالإضافة إلى العثور على جثتين في منطقة صخرية على ساحل جزيرة جافدوس يوم السبت. ولم يتضح على الفور سبب وفاة الشخصين، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن القارب الذي كانا يستقلانه اصطدم على ما يبدو بالصخور أثناء وصوله إلى الجزيرة.

وأضاف خفر السواحل أن أربعة من الناجين يجري نقلهم إلى أحد المستشفيات في جزيرة كريت المجاورة لتلقي العلاج الطبي.