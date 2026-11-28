قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تمت إنارة أجزاء من الطريق الدائري وسط أجواء سعادة بين قائدي السيارات.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء السبت: «كنت ماشي على الطريق وشوفت الإنارة والناس كانت بتشاور لي وسعيدة.. طاب ما إحنا نقدر أهو.. إمبارح كنا في كوكب الظلمات».

وأوضح أنه لا يمانع إنارة الأعمدة حتى لو بكل جزئي سواء بواقع عمود مضاء مقابل إطفاء عمودين وهكذا، مؤكدا أن هناك إجراءات يمكن إتباعها للتقشف لكن لا يجب أن يكون الأمر على حساب المواطنين.

وتابع: "عسى أن أرواح الـ32 شهيدا في حادث الوراق يكونوا سببًا في الإصلاح"، موضحًا إن إنارة الطريق تشبه أن هناك من قرر الضغط على الزر وإضاءة مصر من أعلى.

ولفت إلى أن امتدادات الطرق في مصر تحتاج إلى أكمنة متحركة وتخطيط جيد، معقبا: "إذا كنت قادرين تنوروا الطرق ليه كنت مخلينا نعيش في ظلام.. هل كان لازم نوصل للمرحلة دي علشان ننور الطرق.. لازم نتجاوز فكرة إنه لازم تحصل مصيبة علشان يحصل تغيير".

وأكد أن إنارة الطريق الدائري لا يجب أن يكون أمرًا مؤقتًا، وتابع: "مش عاوز بكرة نلاقي مصر طفت تاني.. مش هقول جهد مشكور لإن دور الحكومة إنها تحافظ على سلامتنا".

ووصف أديب رد الفعل بأنه جيد وعظيم، وأكد ضرورة تخصيص سيارات النقل على الطريق أسوة بالأتوبيس الترددي، ودعا للاهتمام بالصيانة والمتابعة ومراعاة الحقوق الإنسانية في مثل هذه الخدمات التي تحافظ عليهم.