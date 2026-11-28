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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على متهم بانتحال صفة فرد أمن إداري بمستشفى بالفيوم، وتحصيل مبالغ مالية من المترددين عليها نظير انتظار سياراتهم.

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من أحد أفراد الأمن الإداري بإحدى المستشفيات لقيامه بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين المترددين على المستشفى دون منحهم إيصالات بالفيوم.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، وتبين عدم تبعيته للأمن الإداري بالمستشفى.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 24 الجاري، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم نظير دخولهم لمكان انتظار السيارات بالمستشفى، عقب إيهامهم بتبعيته للمستشفى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.