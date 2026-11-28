شهدت قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، عودة رودري ولامين يامال، بعد تعافيهما وجاهزيتهما للمشاركة مع الفريق.

ويحل برشلونة ضيفًا على ديبورتيفو لاكورونيا، على ملعب «ريازور»، في إطار سعيه لمواصلة نتائجه الإيجابية في منافسات الدوري الإسباني.

في المقابل، يغيب عن قائمة الفريق كل من الدولي المصري حمزة عبد الكريم، وأليخاندرو بالدي، ومارك برنال، بسبب الإصابة.

وكانت صحيفة «سبورت» الكتالونية قد أشارت في وقت سابق إلى جاهزية حمزة عبد الكريم للمشاركة مع برشلونة أتلتيك، إلا أن اللاعب لم يظهر في قائمة الفريق الأول أو قائمة برشلونة أتلتيك.

قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا

حراسة المرمى: جوان جارسيا، دومينيك ليفاكوفيتش، فويتشيك تشيزني.

الدفاع: جواو كانسيلو، أندريس كريستينسين، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جول كوندي، إريك جارسيا، أليكس كامبوس.

الوسط: بريان فارينياس، جافي، رودري، بيدري، داني أولمو، فرينكي دي يونج، أوريان جورين.

الهجوم: جابرييل جيسوس، رافينيا، أنتوني جوردون، كريم أديمي، لامين يامال.