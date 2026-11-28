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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عنصرين جنائيين لاتهامهما باستجداء المارة والقيام بأعمال التسول والمبيت بتروسيكل في أحد الشوارع ببورسعيد.

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة والمبيت بمركبة «تروسيكل» متروكة بالطريق العام ببورسعيد.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان، أحدهما عنصر جنائي خطر والآخر له معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزهور).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد جمع الخردة واستجداء المارة ومبيتهما بمركبة التروسيكل المشار إليها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وجرى التحفظ على مركبة «التروسيكل»، واتخاذ الإجراءات القانونية.