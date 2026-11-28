دعت ثماني دول، من بينها فرنسا وبريطانيا، السلطة الفلسطينية، السبت، إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية "في الربع الأول من عام 2027"، معتبرة في بيان مشترك أن "التجديد الديمقراطي الفلسطيني لا ينفصل عن الحفاظ على حل الدولتين".

وفيما أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر إلى سبتمبر 2027، رأت الدول الثماني (أستراليا، بلجيكا، كندا، فرنسا، لوكسمبورج، النروج، بولندا، وبريطانيا)، أن "إجراء انتخابات حرة وشفافة أمر لا غنى عنه للحفاظ على المبادئ الديموقراطية ولتمكين القادة الفلسطينيين من التعبير، بشرعية متجددة، عن تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الكرامة والحرية وتقرير المصير"، وفق وكالة فرانس برس.

وأعرب وزراء خارجية الدول الثماني عن أسفهم، قائلين إنه "بعد مرور عشرين عاما على آخر اقتراع وطني في فلسطين، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2021، لا يزال غياب الانتخابات يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التعبير ديموقراطيا عبر صناديق الاقتراع".

كذلك، حذّروا من أن "مواصلة دعمهم للسلطة الفلسطينية ومساندتهم لجهود تعزيز مؤسساتها تسير جنبا إلى جنب مع الالتزام بالتعهدات المتعلقة بالإصلاحات والتجديد الديمقراطي".

وقرّر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في أكتوبر الماضي، تأجيل الانتخابات التشريعية، وأرجع ذلك إلى وضع إسرائيل "عقبات جوهرية"، فضلا عن "ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية الملائمة".

واعتبر حينها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية تم "دون سبب وجيه".