أبدى أحمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز على الإفريقي التونسي بهدف دون رد، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد شريف أن الزمالك استغل الدفعة المعنوية لخوض أولى مبارياته على أرضه ووسط جماهيره، موضحًا أنه كان من الضروري تحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما تحقق بالفعل، ومشيرًا إلى أهمية حصد النقاط الثلاث في بداية مشوار دور المجموعات، لمنح الفريق دفعة قوية لمواصلة المنافسة وتحقيق أهدافه في البطولة.

وأضاف أحمد شريف أن الصعوبات التي يواجهها الزمالك دائمًا ما تتحول إلى دوافع إضافية للاعبين، مؤكدًا أن جميع أفراد الفريق على قلب رجل واحد، وتربطهم علاقة قوية ووطيدة، وأن هدفهم المشترك هو إسعاد جماهير الزمالك التي تساندهم باستمرار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تعاهد اللاعبين على مواصلة الانتصارات وبذل أقصى جهد خلال المباريات المقبلة، من أجل تحقيق طموحات جماهير القلعة البيضاء.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الإفريقي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الأبيض أول 3 نقاط في دور المجموعات ليعتلي صدارة المجموعة بالتساوي مع مولودية الجزائر بنفس الرصيد من النقاط، في حين يحتل الإفريقي المركز الثالث بلارصيد من النقاط.